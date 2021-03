Vòng 6 LS V.League 2021: Những cuộc đối đầu nóng bỏng và hấp dẫn!

Đông Á Thanh Hóa chạm trán SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai đấu TP Hồ Chí Minh, trận derby vùng Đông Bắc giữa Hải Phòng và Than Quảng Ninh, và Sông Lam Nghệ An gặp ĐKVĐ Viettel chính là những cuộc đối đầu nóng bỏng, hấp dẫn của vòng đấu thứ 6 giải LS V.League 2021.

Đông Á Thanh Hóa được dự đoán sẽ có trận đấu khó khăn trước SHB Đà Nẵng ở vòng 6 dù có lợi thế sân nhà

Tâm điểm của vòng đấu này là cuộc đối đầu giữa 2 thầy ngoại Kiatisak của Hoàng Anh Gia Lai và Polking của TP Hồ Chí Minh. Cùng được 2 CLB Hoàng Anh Gia Lai và TP Hồ Chí Minh đưa về ở mùa giải năm nay với tham vọng rất rõ ràng là đua tranh chức vô địch V.League, tuy nhiên cho tới hết 5 vòng đấu đầu tiên, tình cảnh của 2 “thầy ngoại” này hiện khá khác nhau. HLV Kiatisak đã gây ấn tượng mạnh khi đưa đội bóng phố Núi vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng cùng lối chơi hiệu quả, đẹp mắt. Đây có thể xem là bước khởi đầu mùa giải tốt nhất của Hoàng Anh Gia Lai trong những mùa giải gần đây.

Công Phượng (số 10) và các đồng đội ở Hoàng Anh Gia Lai đang có phong độ ấn tượng

Nếu cứ duy trì phong đội thi đấu như hiện tại, đoàn quân của HLV Kiatisak hoàn toàn có thể hiện thực hóa tham vọng vô địch ở mùa này, nhất là khi những ngôi sao trong đội hình như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh, Xuân Trường đang chơi vào “phom”. Nhà cầm quân người Thái cũng đã cơ bản xây dựng được một Hoàng Anh Gia Lai ngày càng ổn định hơn, các học trò của ông cũng rất tự tin và sẵn sàng “nghênh tiếp” bất cứ đối thủ nào.

HLV Kiatisak có bước khởi đầu mùa giải rất tốt với Hoàng Anh Gia Lai

Gặp TP Hồ Chí Minh trên sân nhà ở vòng 6 sẽ là trận đấu khá thú vị với những cá nhân như Kiatisak, Công Phượng và đặc biệt là Lee Nguyễn. Sẽ là sự trở về đầy cảm xúc dành cho Lee Nguyễn khi tiền đạo này sẽ được trở lại sân Pleiku, đội bóng mà anh đã có những năm tháng cống hiến cách đây hơn 10 năm. Anh sẽ được gặp lại bầu Đức nhưng lần này là ở thế đối đầu. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, cựu tuyển thủ Mỹ này đã tỏ rõ quyết tâm chơi hết mình cho TP Hồ Chí Minh ở trận đấu này.

Còn với Công Phượng, cầu thủ này vừa mới chia tay TP Hồ Chí Minh để trở lại khoác áo Hoàng Anh Gia Lai, vì vậy, đây cũng sẽ là trận đấu đầy cảm xúc với anh. Công Phượng đã có cho mình những bàn thắng ở mùa giải này và đã bắt đầu đạt được phong độ thi đấu cao, hiệu quả, có nhiều đóng góp cho thành tích của đội bóng phố Núi sau 5 vòng đầu đầu tiên. Tiền đạo này cũng không giấu diếm tham vọng sẽ ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

HLV Polking (phải) và tiền đạo Lee Nguyễn sẽ gặp thử thách lớn trên sân Pleiku

Cuộc đua giữa 2 chân sút Lee Nguyễn và Công Phượng, màn so tài giữa 2 thầy ngoại Kiatisak và Polking chắc chắn sẽ hấp dẫn, nóng bỏng. Vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng của TP Hồ Chí Minh là kết quả có thể xem là khá thất vọng nếu so sánh với tham vọng của đội bóng này. Nhà câm quân người Brazil của họ sẽ phải quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân Pleiku để cải thiện vị trí cho đội bóng màn tên Bác và hơn nữa đó là giữ được chiếc ghế HLV.

HLV Petrovic đang chịu sức ép sau những kết quả không mấy thành công vừa qua với Đông Á Thanh Hóa

Cũng là “thầy ngoại”, nhưng tình cảnh của HLV lão làng Petrovic với Đông Á Thanh Hóa khó khăn hơn rất nhiều. Mặc dù mục tiêu của đội bóng xứ Thanh chỉ là trụ hạng song thành tích sau 5 vòng đấu đầu tiên của Đông Á Thanh Hóa đã khiến các CĐV của họ không khỏi lo lắng. Vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với 4 điểm, chỉ hơn đội xếp cuối bảng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về hiệu số rõ ràng là kết quả chưa đáp ứng được sự mong đợi và sự đầu tư của Đông Á Thanh Hóa ở mùa này.

Các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa cần phải biết đứng dậy sau những thất bại để hướng tới một kết quả tốt nhất trước SHB Đà Nẵng

Nếu trận thua 2-3 trước Hà Nội FC là kết quả không phải bàn cãi, thì thất bại 0-2 trước Than Quảng Ninh ở vòng 5 đã cho thấy Đông Á Thanh Hóa còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn cải thiện thành tích. Đội bóng xứ Thanh mới bước đầu định hình lối chơi nhưng cách vận hành vẫn chưa thực sự “trơn tru”. Khâu phòng thủ bộc lộ nhiều sự bất ổn, nhất là khâu phòng thủ đánh chặn từ xa. Tuyến tiền vệ chưa thể hiện được sự sáng tạo, sắc bén trong khâu tổ chức tấn công, có những đường chuyền quyết định chính xác. Khâu ghi bàn quá phụ thuộc vào chân sút Hoàng Vũ Samson. Tiền đạo nhập tịch này vẫn thiếu một đối tác thực sự trên hàng công, người cùng gánh vác nhiệm vụ ghi bàn. Trong khi đó, lực lượng cầu thủ dự bị và trẻ còn 1 khoảng cách khá xa với các vị trí chính thức.

SHB Đà Nẵng vẫn là đối thủ kỵ dơ với Đông Á Thanh Hóa

Gặp đối thủ kỵ dơ SHB Đà Nẵng ở vòng 6 (17h00 ngày 29-3), dù có lợi thế sân nhà nhưng đây sẽ là trận đấu khó khăn với Đông Á Thanh Hóa. Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức dù không được đánh giá cao ở mùa giải năm nay nhưng đã có bước khởi đầu mùa giải khá ấn tượng. Giành được 9 điểm, xếp thứ 4, chỉ kém đội đầu bảng Hoàng Anh Gia Lai đúng 1 điểm chính là cơ sở quan trọng để SHB Đà Nẵng hành quân tới xứ Thanh với mục tiêu giành 3 điểm như cái cách mà họ đã làm được ở mùa giải năm ngoái (thắng 3-0). Từ mùa giải 2019 đến nay, đội bóng xứ Thanh chưa một lần giành được chiến thắng trước SHB Đà Nẵng. Chắc chắn rằng, HLV Petrovic sẽ bằng mọi giá để giành 3 điểm trước đội bóng sông Hàn, qua đó tạm đưa Đông Á Thanh Hóa thoát hiểm. Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức cũng hoàn toàn tự tin để hướng tới 1 trận thắng, tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng.

Cũng ở vòng 6, hai cuộc đối đầu khác cũng được dự đoán sẽ hấp dẫn kịch tính đó là trận derby vùng Đông Bắc giữa Hải Phòng và Than Quảng Ninh; Sông Lam Nghệ An và Viettel. Cả Hải Phòng và Than Quảng Ninh đều có 9 điểm và cuộc đối đầu giữa họ sẽ có tính chất phân định ngôi thứ một cách rõ rệt nhất. Trong khi đó, các cầu thủ gốc Nghệ An như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng sẽ được trở về sân Vinh để đối đầu với đội bóng quê hương.

Mạnh Cường