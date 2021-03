Thất bại trước Than Quảng Ninh, Đông Á Thanh Hóa xếp áp chót bảng xếp hạng

Thi đấu tốt, phần nào tạo ra thế trận lấn lướt cùng những cơ hội ghi bàn, tuy vậy, sự thiếu may mắn, phung phí những cơ hội ghi bàn đã khiến Đông Á Thanh Hóa thất thủ 0-2 trước chủ nhà Than Quảng Ninh ở vòng 5 LS V.League 2021 chiều nay (24-3).

Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) đã thất thủ đáng tiếc trước Than Quảng Ninh (áo xanh)

Đông Á Thanh Hóa có sự trở lại rất quan trọng của thủ môn Nguyễn Thanh Diệp. Tiền vệ cánh trái Lê Quốc Phương có tên trong đội hình xuất phát, còn Hoàng Vũ Samson vẫn là người chơi cao nhất trên hàng công của đội bóng xứ Thanh.

Cùng thua trận ở vòng đấu trước, vì vậy cả hai đội đã vào trận với quyết tâm giành chiến thắng khá cao. Sự chủ động hơn thuộc về Than Quảng Ninh khi các học trò của HLV Hoàng Thọ đã dâng cao tấn công ngay từ những phút đầu. Đây là điều dễ hiểu khi đội bóng đất Mỏ muốn tận dụng tối đa lợi thế sân nhà ở trận này.

Đông Á Thanh Hóa chơi lấn lướt nhưng không tận dụng được các cơ hội ghi bàn

Các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa đã đáp lại bằng lối chơi khá bình tĩnh, chặt chẽ, vì vậy đã phần nào đã hạn chế được sức mạnh của đối phương. Đội khách còn tự tin tổ chức được các pha phản công có nét. Paulo Pinto, Quốc Phương và Hoàng Vũ Samson là những cầu thủ chơi xông xáo, tích cực nhất trên hàng công của Đông Á Thanh Hóa.

Cơ hội ghi bàn đầu tiên của trận đấu thuộc về đội khách ở phút thứ 8 khi Quốc Phương có pha kiến tạo để Samson dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thành công. Đông Á Thanh Hóa chơi tốt hơn kể từ sau tình huống này, buộc Than Quảng Ninh phải cảnh giác hơn trong phòng thủ.

Thế trận diễn ra hấp dẫn, quyết liệt nhưng cũng khá cởi mở. Hàng công của Than Quảng Ninh dù rất cố gắng nhưng gặp nhiều khó khăn trước sự chắc chắn của hàng thủ Đông Á Thanh Hóa. Các ngoại binh to cao như Gustavo Santos và Diogo bị hàng thủ của đội khách kèm cặp rất chặt. Than Quảng Ninh hầu như không có pha dứt điểm nào đáng kể. Tỷ số 0-0 sau 45 phút đầu tiên đã phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Than Quảng Ninh đã sắc sảo trong phản công và có bàn mở tỷ số

Hiệp 2, Đông Á Thanh Hóa vẫn chơi lấn lướt hơn so với đội chủ nhà. Tuyến giữa của đội khách đã chơi tốt hơn, giúp họ tổ chức được nhiều pha tấn công hơn so với hiệp 1. Đội khách đã tạo ra một số pha hãm thành nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Hoài Anh, nhất là pha dứt điểm của Paulo Pinto, tuy vậy tiền vệ này thiếu may mắn để có bàn thắng.

Trong thế trận lép vế hơn, Than Quảng Ninh bất ngờ có bàn thắng với pha ra chân dứt điểm khá nhanh và hiểm hóc của Nguyên Sa ngay sát vòng cấm ở phút 55. Bàn thua có phần đáng tiếc cho Đông Á Thanh Hóa khi họ đã chơi tốt từ đầu trận đấu, có nhiều cơ hội ghi bàn hơn nhưng không tận dụng được.

HLV Petrovic liên tục xuống sân chỉ đạo các học trò

Bị dẫn bàn, HLV Petrovic đã liên tục ra đường piste thúc giục các học trò dâng cao tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa đẩy cao đội hình, dồn toàn lực lên tấn công. Đây cũng là thời điểm đội chủ nhà Than Quảng Ninh chuyển sang chơi phòng thủ phản công.

Mải mê tấn công mà không đem lại kết quả, đội hình lại dâng cao, để lộ nhiều khoảng trống bên phần sân nhà, phút 90+2, trong pha phản công nhanh, Mạc Hồng Quân chuyền bóng để Edysson dễ dàng đánh bại thủ thành Thanh Diệp, ấn định chiến thắng 2-0 cho Than Quảng Ninh.

Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) đã dính 2 đòn “hồi mã thương” của Than Quảng Ninh

Trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân khách đã khiến Đông Á Thanh Hóa tiếp tục chôn chân ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với 4 điểm sau 5 trận. Khó khăn và thử thách tiếp tục đang chờ đón đoàn quân của HLV Petrovic ở những vòng đấu tới.

Mạnh Cường