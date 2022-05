Thanh Hóa xếp thứ ba toàn đoàn tại Giải vật tự do toàn quốc - Cúp CBX 2022

Các VĐV đội tuyển vật Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc, giành 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn tại Giải vật tự do toàn quốc - Cúp CBX 2022.

VĐV Quách Minh Quân giành HCV cho đoàn Thanh Hóa ở hạng 35 kg.

Là sân chơi mới do Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức dành cho các VĐV trẻ, Giải vật tự do toàn quốc tranh Cúp CBX 2022 diễn ra từ ngày 6 đến 8-5 tại Hà Nội với sự tham gia của gần 100 VĐV ở lứa tuổi từ 13 - 16, đến từ 9 tỉnh, thành, ngành, đơn vị trên cả nước, gồm: Bắc Ninh, Công an Nhân dân, Đại học TDTT tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế. Các VĐV tranh tài 24 bộ huy chương ở các lứa tuổi 13 - 14 và 15 - 16.

Đội tuyển vật Thanh Hóa tham gia giải với 11 VĐV. Các đô vật trẻ của Thanh Hoá đã thi đấu xuất sắc, giành 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ, xếp thứ 3 toàn đoàn. Các VĐV giành HCV cho đoàn Thanh Hóa là: Lương Xuân Huy (hạng 40 kg), Quách Minh Quân (hạng 35 kg). HCB thuộc về Nguyễn Hữu Minh Đức (hạng 60 kg). 4 HCĐ thuộc về các VĐV: Trịnh Chí Hào (hạng 60 kg), Đặng Quốc Khánh (hạng 50 kg), Hà Anh Thư (hạng 55 kg), Lê Thị Phượng (hạng 45 kg).

Mạnh Cường