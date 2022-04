Tay đua Trần Tuấn Kiệt về nhất chặng Hà Nội - Thanh Hoá - Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh

Tay đua Trần Tuấn Kiệt của đội Dopangan Đồng Tháp là người giành chiến thắng ở chặng Hà Nội - Thanh Hóa, Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 34 - “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng” HTV - Tôn Đông Á năm 2022.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao áo vàng sau 7 chặng cho tay đua Quàng Văn Cường của đội Tập đoàn Lộc trời An Giang

Tới dự lễ đón, cổ vũ và trao thưởng chặng 7 tại Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, UBND TP Thanh Hóa và đông đảo khán giả.

Các VĐV xuất phát chặng 7 Hà Nội - Thanh Hóa với chiều dài 154 km.

Đây là sự kiện kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022), chào mừng SEA Games 31, do Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam và các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức.

Đông đảo khán giảm người dân TP Thanh Hóa theo dõi, cổ vũ cho đoàn đua.

Cuộc đua có sự tham gia của 98 tay đua đến từ 14 đội đua hàng đầu cả nước với 23 chặng đua. Tổng lộ trình thi đấu là 2.405 km. Cuộc đua xuất phát từ Quảng Ninh ngày 5-4, đi qua các tỉnh, thành phố dọc chiều dài đất nước và kết thúc tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 30-4-2022. Đội tuyển xe đạp Thanh Hóa tham gia cuộc đua với 7 VĐV.

Những VĐV về đích đầu tiên chặng 7 tại TP Thanh Hóa.

Sau khi kết thúc 6 chặng đua, sáng 11-4 các VĐV xuất phát chặng thứ 7 Hà Nội đi Thanh Hóa với tổng chiều dài 154 km. Đích đến của chặng đua này là đại lộ Lê Lợi, phía trước Công viên Hội An, TP Thanh Hóa.

Với chiến thuật hợp lý cùng màn nước rút ấn tượng khi về đích, VĐV Trần Tuấn Kiệt của Dopagan Đồng Tháp đã xuất sắc về đích đầu tiên. Về thứ nhì và ba là các VĐV Lê Nguyệt Minh của đội New Group TP Hồ Chí Minh và Quàng Văn Cường của đội Tập đoàn Lộc trời An Giang.

Ban Tổ chức Cuộc đua trao kỷ niệm chương cho tỉnh Thanh Hóa.

Áo vàng sau 7 chặng đua thuộc về VĐV Quàng Văn Cường của đội Tập đoàn Lộc trời An Giang.

Sau 7 chặng đua, VĐV Quàng Văn Cường của đội Tập đoàn Lộc trời An Giang là người giành danh hiệu áo xanh (VĐV đua nước rút tốt nhất) và áo vàng. Áo trắng (dành cho VĐV trẻ xuất sắc) thuộc về tay đua Nguyễn Văn Bình của đội New Group TP Hồ Chí Minh. Kết quả đồng đội, xếp thứ nhất là GSB Đồng Nai, xếp thứ nhì là New Group TP Hồ Chí Minh và xếp thứ 3 là Quân khu 7.

VĐV Quàng Văn Cường của đội Tập đoàn Lộc trời An Giang còn giữ được áo xanh sau 7 chặng.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa trao áo trắng cho Nguyễn Văn Bình của đội New Group TP Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức trao giải đồng đội sau 7 chặng đua.

Đội tuyển xe đạp Thanh Hóa đã hoàn thành chặng đua thứ 7 với vị thứ 12 đồng đội. Đây là kết quả đáng khích lệ tại cuộc đua năm nay với lực lượng tham gia chủ yếu là các VĐV trẻ.

Đội tuyển xe đạp Thanh Hóa với chủ yếu là các VĐV trẻ hiện xếp thứ 12 đồng đội sau 7 chặng.

Nhân dịp này Ban Tổ chức cuộc đua đã trao tặng kỷ niệm chương cho tỉnh Thanh Hóa - đơn vị đăng cai đón đoàn đua về đích chặng 7 (Hà Nội - Thanh Hóa) và xuất phát chặng 8 (Thanh Hóa - Vinh), đồng thời trao tặng số tiền 30 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thanh Hóa.

Ban Tổ chức trao số tiền 30 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thanh Hóa.

Ban Tổ chức địa phương tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp bảo đảm tốt nhất các điều kiện để chặng đua thứ 7 diễn ra an toàn, để lại ấn tượng cho các đội đua và Ban Tổ chức cuộc đua.

Sáng 12-4, tại khu vực Tượng đài Lê Lợi (TP Thanh Hóa), các VĐV xuất phát chặng 8 từ Thanh Hóa tới TP Vinh (Nghệ An) với chiều dài 140 km.

Mạnh Cường