Sẵn sàng các điều kiện để tổ chức Giải việt dã Báo Thanh Hóa “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” lần thứ XXV năm 2021

Khu vực đường chạy của giải được bố trí tại xã Đông Tiến.

Là đơn vị đăng cai, huyện Đông Sơn đã và đang hoàn thành những khâu chuẩn bị cuối cùng, nhằm tổ chức thành công Giải việt dã Báo Thanh Hóa “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” lần thứ XXV năm 2021.

Căn cứ tình hình và điều kiện thực tế, huyện Đông Sơn đã nghiên cứu và quyết định chọn đường chạy tại mặt bằng khu dân cư mới (0M3940), đối diện công sở xã Đông Tiến. Đây là địa điểm tổ chức giải khá lý tưởng, nằm ở phía trong Quốc lộ 45, có không gian rộng, thoáng để làm sân khấu chính và tập trung của các đoàn vận động viên (VĐV), cùng đường chạy thuận lợi, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự. Với cung đường chạy 1,6 km/vòng, việc tổ chức các cự ly 3.000m cá nhân nữ (gần 2 vòng) và 5.000m nam rất thuận lợi.

Trước khi diễn ra 2 nội dung thi đấu chính thức của giải việt dã, 500 người sẽ tạo thành 10 khối chạy hưởng ứng. Ban tổ chức địa phương đã phối hợp với Trường THPT Đông Sơn I bố trí 500 học sinh mặc đồng phục dự lễ khai mạc và tham gia chạy tập thể hưởng ứng. Bên cạnh đó, huyện cũng đã điều động 10 giáo viên thể dục có xe máy cắm cờ để tham gia lực lượng trọng tài của giải. Toàn bộ các trọng tài điều hành giải đều được tập huấn chuyên môn khảo sát đường chạy và các vị trí tác nghiệp theo phân công.

Một trong những công tác quan trọng hàng đầu bảo đảm thành công cho giải đấu là vấn đề an ninh trật tự và an toàn giao thông. Ngoài lực lượng công an xã Đông Tiến, huyện bố trí 25 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ an ninh trật tự tại khu vực lễ khai mạc; cắm chốt an toàn giao thông tại các ngã ba, ngã tư khu vực diễn ra giải; bố trí 3 xe mô tô cảnh sát dẫn đường cho các VĐV trong thời gian thi đấu. Bên cạnh đó, trước ngày khai mạc giải, huyện bố trí lực lượng đoàn viên, thanh niên, các tổ chức chính trị, xã hội cùng tham gia làm công tác vệ sinh môi trường tại khu vực khai mạc và khu đường chạy.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đoàn đến từ các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, huyện Đông Sơn đã giao nhiệm vụ cho các tiểu ban phối hợp cung cấp thông tin, hướng dẫn nhà nghỉ, khách sạn, giá phòng lưu trú. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở lưu trú, các nhà hàng, quán ăn gần nơi các đoàn về tham dự giải, đặc biệt là tại khu vực thị trấn Rừng Thông và xã Đông Tiến, được huyện kiểm tra, khảo sát thực tế trước khi giải diễn ra. Huyện cũng chủ động xây dựng phương án bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định hiện hành.

Từ đầu tháng 3 đến nay, huyện Đông Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu về Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXV “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” năm 2021 bằng nhiều hình thức. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã xây dựng tin, bài đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện và hệ thống phát thanh để Nhân dân trên địa bàn được biết. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan cũng được triển khai sớm như: treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn khu vực trung tâm của huyện (thị trấn Rừng Thông), trên 2 tuyến Quốc lộ 45, Quốc lộ 47 và tại khu vực tổ chức giải (xã Đông Tiến).

Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Đông Sơn Hoàng Thị Huyền cho biết: Việc đăng cai Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXV “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” năm 2021 là vinh dự và cũng là trách nhiệm của huyện Đông Sơn. Vì vậy tất cả các khâu chuẩn bị tổ chức giải đều được ban tổ chức, các tiểu ban và xã Đông Tiến triển khai nhịp nhàng, bảo đảm đúng thời gian. Huyện cũng có điều kiện tập dượt khi tổ chức giải việt dã toàn huyện năm 2021 tại đúng khu vực tổ chức Giải việt dã Báo Thanh Hóa. Đây là đợt sát hạch quan trọng cho ban tổ chức địa phương, các đơn vị có liên quan. Qua đó kịp thời rút kinh nghiệm để bảo đảm công tác tổ chức Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXV “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” năm 2021 thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng cho các đoàn VĐV về tham dự giải. Thành công của giải đấu mà địa phương được đăng cai sẽ góp phần thúc đẩy phong trào TDTT huyện Đông Sơn nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2025.

Mạnh Cường