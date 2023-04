Phối hợp tổ chức thành công Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVII – “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” năm 2023

Chiều 28-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và phân công trách nhiệm các thành viên Ban tổ chức Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVII – “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” năm 2023.

Hình ảnh tại hội nghị.

Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVII - “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” là sự kiện thể thao quan trọng của tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Đây là sân chơi truyền thống đã được tổ chức thành công qua 26 lần, có sự đóng góp lớn cho sự phát triển của phong trào TDTT tỉnh Thanh Hóa. Giải năm nay do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Thanh Hóa, Tỉnh đoàn phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn tổ chức vào ngày 9-4, tại tuyến đường Lạc Long Quân, thuộc Khu du lịch biển Hải Hòa.

Đường Lạc Long Quân, phường Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn) nơi diễn ra các nội dung thi đấu của Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVII - “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” năm 2023.

Giải có sự tham gia tranh tài của hơn 200 VĐV nam, nữ đến từ 27 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các VĐV tranh tài ở 2 cự ly truyền thống gồm 3.000m nữ và 5.000m nam.

Trước khi tham gia giải, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã hoàn thành công tác tổ chức giải việt dã cấp cơ sở và tuyển chọn VĐV tham gia giải cấp tỉnh.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã giao nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cho các thành viên, đồng thời phối hợp triển khai công tác chuẩn bị cho giải. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn xác định sơ đồ đường chạy, trang trí, khánh tiết, tuyên truyền, bố trí lực lượng cho lễ khai mạc và điều hành công tác chuyên môn thi đấu, công tác trọng tài; công tác khen thưởng.

Đại diện UBND thị xã Nghi Sơn phát biểu.

Là đơn vị đăng cai, thị xã Nghi Sơn bảo đảm tốt công tác đón, tiếp các đoàn VĐV về tham dự giải; bảo đảm công tác y tế, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại địa điểm tổ chức giải, bố trí các địa điểm lưu trú của các đoàn; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Xây dựng các market tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn dọc tuyến đường tổ chức thi đấu và trên các trục đường chính của thị xã Nghi Sơn, phường Hải Hòa. Công tác huy động 500 người đại diện cho các tầng lớp nhân dân chạy hưởng ứng tại lễ khai mạc được chuẩn bị chu đáo.

Đại diện lãnh đạo Báo Thanh Hóa phát biểu.

Công tác tuyên truyền về giải trên các ấn phẩm của Báo Thanh Hóa đã và đang được triển khai từ tháng 3-2023 với các tin, bài, ảnh, video và sẽ tiếp tục được tăng cường cho tới ngày diễn ra và sau khi kết thúc giải. Công tác vận động tài trợ cho giải được nâng lên so với những năm trước.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức giải đề nghị các ngành, đơn vị liên quan có sự phối hợp hiệu quả với đơn vị đăng cai thị xã Nghi Sơn triển khai công tác chuẩn bị đúng kế hoạch, bảo đảm các điều kiện để giải diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp, xứng đáng là giải thể thao truyền thống của tỉnh Thanh Hóa. Thành công của giải đấu sẽ góp phần thúc đẩy phong trào TDTT của tỉnh phát triển.

Mạnh Cường