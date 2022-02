Họp báo, bốc thăm chia bảng Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota cup

Ngày 17-2, tại khách sạn Phượng Hoàng 3 (TP Thanh Hóa), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã họp báo, bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2021.

Đại diện các cầu thủ tham gia giải đấu tặng hoa cho Ban Tổ chức.

Tham dự buổi họp báo có ông Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng Ban tổ chức giải; đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhà tài trợ và các đội bóng tham gia giải.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2021 được tổ chức nhằm tìm kiếm các tài năng bóng đá trẻ, truyền cảm hứng cho các thế hệ cầu thủ tương lai, giúp các em không ngừng theo đuổi đam mê và tình yêu với bóng đá, hết mình cống hiến để góp phần vào sự phát triển bền vững của nền bóng đá nước nhà.

Giải đấu có 14 đội bóng U9 đến từ các tỉnh, thành phố, câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp trên toàn quốc, gồm: HYS Hà Nội, Kon Tum, Sông Lam Nghệ An, Ngọc Hùng TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Liên đoàn Bóng đá TP Hà Nội, Khuyến Nông Bình Phước, Gia Bảo Hải Dương, Đồng Nai, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hải An Tây Ninh, Đoàn Phong Bắc Giang.

Ông Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng Ban tổ chức giải và Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa nhấn mạnh: Đây là giải đấu dành cho thế hệ cầu thủ nhỏ nhất tại Việt Nam, lần đầu tiên được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia. Với mong muốn phát triển nguồn cầu thủ chất lượng cao cho tương lai bóng đá Việt Nam, Giải đấu là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa được Toyota (nhà tài trợ) tích cực thực hiện, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phát biểu tại buổi họp báo.

Đồng thời đề nghị các đoàn tham gia tuân thủ tốt các biện pháp phòng dịch. Các cầu thủ không được tiếp xúc với người ngoài, nghiêm túc tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19. Đơn vị đăng cai Thanh Hóa sẽ cố gắng để đưa đến một giải đấu thành công, an toàn cho các đội bóng, cầu thủ khi tham gia Giải.

Ban Tổ chức tiến hành bốc thăm chia bảng.

Sau buổi họp báo, Ban Tổ chức đã bốc thăm chia bảng cho các đội tham gia. Theo đó, Bảng A gồm các đội: Thanh Hóa, Bình Dương, Gia Bảo Hải Dương, Đồng Nai, Đoàn Phong Bắc Giang. Bảng B gồm các đội: Kon Tum, Ngọc Hùng TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Liên đoàn Bóng đá TP Hà Nội, Hải An Tây Ninh. Bảng C gồm các đội: HYS Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Phú Thọ, Bà Rịa Vũng Tàu.

Trần Hằng