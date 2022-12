Hãy gọi Messi là "Thần"

Pele là “Vua”, Franz Beckenbauer là “Hoàng đế”, Johan Cruyff là “Thánh” và Maradona “Chúa”, Ronaldo De Lima là “Người ngoài hành tinh”. Vậy còn chờ gì mà chưa xưng tụng Lionel Messi là “Thần” trong ngôi đền của những huyền thoại bóng đá.

Messi có thể không cần đến chức vô địch World Cup để vĩ đại, nhưng chỉ đài vinh quang ở sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh mới nâng vị thế của “El Pulga” từ vĩ đại thành “Thần” trong ngôi đền thiêng của túc cầu giáo.

Trước khi giành cúp vàng ở xứ sở Ả Rập theo kết cấu của một câu chuyện thần thoại, Messi đã giành mọi danh hiệu ở cấp đội tuyển quốc gia và CLB, từ vô địch World Cup U20 (2005), Huy chương vàng Thế vận hội mùa hè (2008), Copa America (2021), Siêu cúp Liên lục địa (2022), 4 lần vô địch Champions League, 10 lần vô địch La Liga, 3 lần vô địch Cúp các câu lạc bộ thế giới, 3 lần vô địch Siêu cúp châu Âu, 1 lần vô địch League 1. Messi ghi hơn 760 bàn thắng trong sự nghiệp – kể cả cấp độ đội trẻ. Messi sở hữu 7 Quả bóng vàng và 6 Chiếc giày vàng Châu Âu. Messi có 6 lần được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất La Liga, 12 lần là cầu thủ xuất sắc nhất Argentina, là VĐV thể thao xuất sắc nhất năm 2020… cùng vô số dành hiệu lớn nhỏ khác.

Nhưng dù có bao nhiêu danh hiệu đi chăng nữa, Messi vẫn luôn bị giới chuyên môn và người hâm mộ đặt lên bàn cân so sánh với thành tích của Pele, Maradona về hành trình kỳ diệu ở World Cup, với Cristiano Ronaldo về thành tích và danh hiệu cá nhân, với Johan Cruyff và Beckenbauer về vị thế của một nhà lãnh đạo – những bộ não thiên tài có thể tạo nên cả một cuộc cách mạng có sức ảnh hưởng dài lâu trong bóng đá hiện đại. Và với cả Ronaldo De Lima, Ronaldinho về khả năng truyền bá vẻ đẹp vị nghệ thuật trong bóng đá.

Ở Lusail đêm qua, dưới sự chứng kiến của 9 vạn tín đồ túc cầu giáo, kẻ chinh phục vĩ đại bậc nhất lịch sử đã hoàn thành hành trình đi tìm chân mệnh của mình – một hành trình thấm đẫm những giọt nước mắt của vinh quang và cả tủi nhục.

Đó là Messi của World Cup 2010 với con số 0 tròn trĩnh - không bàn thắng sau 5 trận ra sân và bị Đức vùi dập 4-0 tại tứ kết. World Cup 2014, dù đã tỏa sáng với 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo giúp Argentina vào đến chung kết, nhưng đọng lại là nỗi buồn tê tái khi Messi cúi đầu bước qua cúp Vàng.

Người ta đã nói rất nhiều về những lời nguyền, về sự trêu ngươi của số phận đối với Messi. Đó là chuỗi những thất bại đè nặng lên đôi chân thiên tài của số 10, thua Đức ở hiệp phụ của World Cup 2014, thất bại trước Chile trong cả hai lần sút luân lưu tại Copa 2015 và 2016. Ở Chung kết Copa 2016, Messi đá bay giấc mơ vô địch của Argentina - giấc mơ kéo dài từ năm 1993. Ngay sau thất bại ở chung kết Copa America 2016, Messi đã cay đắng nói lời chia tay đội tuyển quốc gia: “Chặng đường của tôi cùng đội tuyển Argentina đã kết thúc… Tôi đưa ra quyết định này vì bản thân mình và vì những người muốn thế. Tôi đã nỗ lực rất nhiều nhưng rồi chẳng được gì”.

Mà dù Messi có không thốt lên những lời mà tâm can không muốn, thì áp lực từ một dân tộc cuồng tín với bóng đá cũng không buông tha. Khi Argentina thắng - Messi là đức tin, khi Argentina thua – Messi là tội đồ, là nguyên nhân của mọi thất bại. Mỗi lần như thế, cay đắng hơn là Messi lại bị đem ra so sánh với người mà anh thậm chí còn tôn thờ hơn tất thảy, Maradona.

Tất nhiên, đó chỉ là những luồng quan điểm cực đoan. Chỉ chân giá trị của Messi là vĩnh cửu. Thủ tướng Argentina lên tiếng bảo vệ Messi và kêu gọi anh trở lại. Đồng đội cần anh, trong đó có những người đã trở thành “hộ vệ” cho Messi ở trận chung kết “phong Thần” đêm qua như tiền vệ Enzo Fernandez – cậu thiếu niên 15 tuổi năm xưa từng tố cáo sự bất công của Argentina với Messi và cầu xin Leo đừng rời khỏi đội. Là thủ môn Emiliano Martinez vốn chỉ khoác áo đội bóng nhỏ của nước Anh Aston Villa bỗng trở thành người khổng lồ trước khung thành để sau trận chung kết dõng dạc tuyên bố: “Chúng tôi vô địch World Cup vì Messi”. Đó còn là cả tập thể “La Albiceleste” đã chiến đấu như thể đó là trận đấu cuối cùng trong cuộc đời...

Đáp lại, Messi đã chạy như chưa từng chạy ở Qatar, đã chiến đấu với nhiệt huyết của tuổi hai mươi và với niềm tin như thể của một đấng thế tôn. Giờ đây nhắc đến Messi là nhắc đến những dấu mốc lịch sử có lẽ sẽ trường tồn cùng World Cup: Cầu thủ ghi bàn và kiến tạo trong nhiều trận World Cup nhất, ra sân nhiều trận và nhiều phút nhất, đeo băng đội trưởng nhiều trận nhất, có số bàn thắng và kiến tạo nhiều nhất, cũng có số trận ghi bàn đồng thời kiến tạo nhiều nhất lịch sử giải đấu. Cầu thủ đầu tiên trong lịch sử hai lần đoạt “Quả bóng vàng World Cup”…

Messi vì tất cả và tất cả vì Messi – cho vinh quang cuối cùng. Một tập thể như thế, xứng đáng với ngôi vương, một thủ lĩnh như thế, xứng đáng được khoác hoàng bào.

Và có lẽ, đừng so sánh, cũng đừng gán cho Messi danh xưng “GOAT” (Greatest of All Time - Cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá). “Vua”, “Hoàng đế”, “Thánh” và “Chúa” đều đã có hành trình riêng để tạc tên mình vào ngôi đền thiêng của bóng đá. Messi cũng vậy, anh là riêng, là duy nhất trên con đường đến với đài “phong Thần”. Bởi đơn giản một lẽ, những khoảnh khắc của Messi, những khoảng khắc của Arghentina và cả Pháp trong trận chung kết đêm qua, sẽ còn được hàng triệu triệu tín đồ của quả bóng tròn trên hành tinh xanh kể lại mãi cho thế hệ con cháu mai sau.

Những huyền thoại nói về Messi Johan Cruyff : “Cảm ơn Chúa vì Messi tồn tại.” José Mourinho : “Messi là vị thần ở sân bóng” Pep Guardiola : “Messi là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.” Arsène Wenger : “Cầu thủ hay nhất từ trước đến giờ? Lionel Messi.” Diego Simeone: “Messi hay Maradona? Tôi nghĩ Messi tốt hơn.” Fabio Capello : “Messi là thiên tài duy nhất trong cầu thủ thế giới.” Jürgen Klopp : “Đối với tôi, Messi sẽ luôn là vị trí số 1 trong lịch sử.” Joachim Löw : “Lionel Messi là cầu thủ hoàn hỏa nhất mà tôi từng thấy.” Luiz Filipe Scolari : “Huấn luyện Messi sẽ là niềm vui lớn nhất trong sự nghiệp của tôi.” Vicente Del Bosque : "Anh ấy là cầu thủ giỏi nhất ở mọi thời đại.

Nguyên Phong

Nguồn ảnh: Getty, Fiffa.