Giảm số lượng người tham gia Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Ngày chạy Olympic 2021

Ngày 19-3, UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với “Ngày chạy Olympic vi sức khỏe toàn dân” và Giải việt dã TP Thanh Hóa lần thứ 13 - năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Phạm Thị Việt Nga phát biểu tại hội nghị

Căn cứ các chỉ đạo của UBND tỉnh, Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với “Ngày chạy Olympic vi sức khỏe toàn dân”, Giải việt dã TP Thanh Hóa năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 27-3 tại Quảng trường Lam Sơn.

Năm nay sự kiện này sẽ giảm số lượng người tham gia với khoảng 2.000 người (những năm trước có khoảng 6.000 người). Nội dung thi chạy tập thể TP Thanh Hóa dành cho các khối phường, xã, trường học sẽ không tổ chức nhằm bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nội dung thi chạy tập thể dành cho khối phường, xã, trường học sẽ không tổ chức

Các đại biểu, đại diện các khối, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, học sinh, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP Thanh Hóa sẽ tham gia chạy hưởng ứng với cự ly 1.500m. Sau đó các VĐV đến từ các phường, xã, các trường học sẽ tranh tài tại Giải việt dã TP Thanh Hóa lần thứ 13 - năm 2021 với 2 cự ly truyền thống là 5.000 m nam và 3.000 m nữ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thống nhất sơ đồ chạy tập thể hưởng ứng "Ngày chạy Olympic vi sức khỏe toàn dân” và Giải việt dã TP Thanh Hóa, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban, thành viên Ban Tổ chức; triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông, an ninh - trật tự, công tác phòng dịch, y tế, vệ sinh môi trường… với mục tiêu tổ chức sự kiện bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Mạnh Cường