Đông Á Thanh Hóa tự tin đánh bại Bà Rịa – Vũng Tàu ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia Baf Meat 2022

Chỉ phải gặp đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất (V.League 2) và lại có lợi thế sân nhà, Đông Á Thanh Hóa tự tin hướng tới 1 chiến thắng trước Bà Rịa – Vũng Tàu ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia Baf Meat 2022.

Cầu thủ trẻ Nguyễn Trọng Hùng (áo vàng) và các đồng đội quyết thắng trước Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại Cúp Quốc gia Baf Meat năm 2022, Đông Á Thanh Hóa không phải thi đấu vòng loại và được vào thẳng vòng 1/8. Ở vòng đấu này, đội bóng xứ Thanh chỉ phải gặp đối thủ đang chơi ở giải hạng nhất là Long An. Thầy trò HLV Petrovic đã có chiến thắng đậm 4-0 khá dễ dàng để góp mặt ở vòng tứ kết.

Đông Á Thanh Hóa tiếp tục gặp một đội bóng khác ở giải hạng nhất là Bà Rịa – Vũng Tàu ở vòng đấu này. Hơn nữa, đội bóng xứ Thanh còn được chơi trên sân nhà. Đây sẽ là lợi thế lớn để Đông Á Thanh Hóa lọt vào vòng bán kết, qua đó chắc chắn sẽ có huy chương.

Theo điều lệ, do gặp đối thủ ở giải hạng nhất, nên Đông Á Thanh Hóa sẽ không được sử dụng cầu thủ ngoại. Không có bộ ba cầu thủ người Brazil nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn được đánh giá cao hơn so với đối thủ Bà Rịa – Vũng Tàu. Đông Á Thanh Hóa vừa có chiến thắng 2-0 trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 15 Night Wolf V.League 1 – 2022 và lại được nghỉ ở vòng 16. Đây sẽ là điều kiện rất thuận lợi để đội bóng xứ Thanh chuẩn bị tốt nhất cho Cúp Quốc gia.

Tín hiệu đáng mừng với Đông Á Thanh Hóa đó là phong độ thi đấu ngày càng cao của các cầu thủ nội, trong đó phải kể đến Lê Quốc Phương, Lê Văn Thắng, Lê Phạm Thành Long, Đàm Tiến Dũng, Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Minh Tùng, Trịnh Văn Lợi. Đây là những gương mặt đã có nhiều đóng góp về lối chơi, kết quả thi đấu của Đông Á Thanh Hóa những vòng đấu gần đây.

Ngoài ra, Cúp Quốc gia luôn là đấu trường để các cầu thủ trẻ, dự bị có cơ hội thể hiện hết mình. Lần này cơ hội sẽ được trao cho Nguyễn Trọng Hùng, Đoàn Ngọc Hà, cựu binh Hoàng Đình Tùng và đặc biệt là tân binh A Mít. Nhiều khả năng cầu thủ người dân tộc Ba Na này sẽ được ra sân ở trận đấu này. A Mít đã có bàn thắng rất đẹp mắt vào lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng đấu thứ 12 và được vào sân từ băng ghế dự bị một số trận đấu. Vòng tứ kết Cúp Quốc gia sẽ là cơ hội để A Mít sắm vai “kép chính”.

Ở trận đấu này, Đông Á Thanh Hóa tiếp tục vắng HLV Petrovic. Nhà cầm quân này vẫn đang trong quá trình nghỉ để chữa bệnh. Dẫn dắt đội bóng xứ Thanh vẫn sẽ là trợ lý Svetislav Tanasijevic. Qua những trận đấu gần đây, vị trợ lý này phần nào đã để lại dấu ấn của mình trong việc bố trí lối chơi, nhân sự. Điển hình là trận thắng 2-0 trước Sông Lam Nghệ An. “Đông Á Thanh Hóa đã sẵn sàng cho trận đấu ở Cúp Quốc gia và mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng để vào bán kết. Tinh thần thi đấu, khát khao chiến thắng là chìa khóa để chúng tôi hoàn thành mục tiêu trên. Việc dành cho đối thủ Bà Rịa – Vũng Tàu sự tôn trọng là điều cần thiết để các cầu thủ phát huy hết khả năng, sự cống hiến của mình. Ban huấn luyện cũng đã có những phương án chiến thuật, nhân sự cho trận đấu không có ngoại binh này”. Trợ lý Svetislav Tanasijevic chia sẻ.

Trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ diễn ra vào 17h00 ngày 7-9. Ban tổ chức sân Thanh Hóa quyết định miễn phí vé vào sân ở trận đấu này. Đây là sự tri ân dành cho khán giả, cổ động viên, đồng thời nhằm tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa.

Lịch thi đấu vòng tứ kết Cúp Quốc gia Baf Meat 2022:

Ngày 7-9:

17h00: Đông Á Thanh Hóa – Bà Rịa Vũng Tàu (On Football).

18h00: Hoàng Anh Gia Lai – Sài Gòn (On Sport News).

Ngày 8-9:

17h00: Bình Phước – Hà Nội (On Football).

19h15: Viettel – Topenland Bình Định (On Football).

Bài và ảnh: Mạnh Cường