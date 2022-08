Đông Á Thanh Hóa giành 1 điểm quý giá trên sân Vinh

Thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương, Đông Á Thanh Hóa đã có trận đấu đầy nỗ lực để có 1 điểm sau trận hòa 0-0 trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An trong trận derby Bắc Trung Bộ trên sân Vinh ở vòng đấu thứ 11 giải Night Wolf V.League 1 – 2022 vào chiều nay (7-8).

Chủ nhà Sông Lam Nghệ An (áo vàng) và Đông Á Thanh Hóa (áo đỏ) đã cầm chân nhau trong trận derby Bắc Trung Bộ

Đông Á Thanh Hóa hành quân tới sân Vinh mà thiếu vắng một loạt trụ cột do chấn thương, trong đó phải kể đến Paulo Henrique, Hoàng Đình Tùng và mới nhất là tiền vệ Paulo Pinto. Đây là những tổn thất khá đáng tiếc của đội bóng xứ Thanh, buộc HLV Petrovic phải tung cầu thủ trẻ Đoàn Ngọc Hà vào sân ngay từ đầu. Trong khi đó Sông Lam Nghệ An thiếu vắng chân sút Olaha, trung vệ Hoàng Văn Khánh. Đội chủ sân Vinh chỉ sử dụng duy nhất 1 cầu thủ ngoại là Oseni.

Mặc dù thiếu vắng các trụ cột nhưng khá bất ngờ là Đông Á Thanh Hóa đã nhập cuộc đầy tự tin bằng lối chơi ngang ngửa, tấn công sòng phẳng với đội chủ nhà. Trong khoảng 10 phút đầu tiên của hiệp 1, đội khách tấn công có phần tốt hơn và liên tục có những pha chuyền bóng từ 2 biên khá nguy hiểm, cùng ít nhất 2 cú sút khiến hàng thủ của Sông Lam Nghệ An phải khá vất vả cản phá.

Sông Lam Nghệ An có phần lấn lướt hơn nhưng Đông Á Thanh Hóa đã đáp trả đầy quyết tâm

Sông Lam Nghệ An kiểm soát bóng tốt hơn nhưng vấp phải hàng thủ chơi chặt chẽ, quyết liệt từ phía đội khách. Nhìn chung, Đông Á Thanh Hóa đã triển khai lối chơi “biết mình, biết người” khá hợp lý nên đã duy trì được thế trận cân bằng so với Sông Lam Nghệ An.

Các mũi nhọn của đội chủ nhà như Phan Văn Đức, Oseni đã bị cặp trung vệ ngoại Victor Kamhuka – Gutstavo Santos kèm cặp khá chặt vì vậy hầu như không có cơ hội dứt điểm nào đáng kể. Phòng thủ chặt, đội khách thậm chí tổ chức được nhiều pha phản công khá nguy hiểm. Tỷ số 0-0 sau 45 phút đấu tiên đã phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Hai đội đã chơi giằng co quyết liệt trong phần lớn thời gian trận đấu

Sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An tăng tốc hơn trong tấn công và có những sự tăng cường lực lượng cho hàng công, điển hình là tiền đạo Hồ Văn Cường. Đội chủ nhà đã lấn lướt hơn, tạo ra được nhiều pha tấn công hơn so với hiệp 1. Dù vậy, Đông Á Thanh Hóa đã đáp lại bằng lối chơi phòng thủ quyết liệt, chặt chẽ với vai trò nổi bật của thủ thành Nguyễn Thanh Diệp cùng 2 ngoại binh Kamhuka và Gustavo.

Victor Kamhuka (bên trái) đã gần như “bắt chết” mũi nhọn Phan Văn Đức (bên phải) của Sông Lam Nghệ An

Đội bóng xứ Thanh vẫn bình tĩnh hóa giải các pha tấn công của đối phương, đồng thời khá tự tin tổ chức lên bóng tấn công với những đường chuyển từ 2 cánh, nhất là cánh trái với sự góp mặt của hậu vệ Đàm Tiến Dũng và tiền vệ Lê Quốc Phương. HLV Petrovic đã chỉ đạo các học trò duy trì lối chơi kỷ luật như từ đầu trận đấu. Sau hơn nửa hiệp 2, nhà cầm quân người Serbia này đã tung tân binh A Mít, Lê Ngọc Nam vào sân nhằm củng cổ tuyến giữa.

Ngoại binh duy nhất của Sông Lam Nghệ An Oseni cũng gần như không có “đất diễn” trong vòng vây của hàng thủ Đông Á Thanh Hóa

Thế trận giằng co được 2 đội tạo ra trong nửa cuối hiệp 2. Sông Lam Nghệ An dồn toàn lực lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng còn Đông Á Thanh Hóa quyết tâm giữ thế trận và không để cho đội chủ nhà có những tình huống dứt điểm thuận lợi. Mũi nhọn Phan Văn Đức cũng đã được HLV Nguyễn Huy Hoàng rút ra sân sau khi không thể hiện được nhiều. Đội bóng xứ Nghệ đã tung hết các chân sút tốt nhất trên băng ghế dự bị, còn Đông Á Thanh Hóa tăng cường cho hàng thủ.

HLV Nguyền Huy Hoàng và các học trò đã “bất lực” trước một Đông Á Thanh Hóa chơi đầy quyết tâm và hợp lý

Không tạo ra sự đột biến, Sông Lam Nghệ An đã không thể có bàn thắng, trong khi đó Đông Á Thanh Hóa vẫn vững vàng trong việc bảo vệ mành lưới. Tỷ số 0-0 là kết quả cuối cùng của trận derby Bắc Trung Bộ này. 1 điểm giành được là kết quả tốt với Đông Á Thanh Hóa ở trận đấu mà trong đội hình có tới 8 vị trí chấn thương.

Đoàn quân của HLV Petrovic có 12 điểm sau 10 trận, vẫn giữ được vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Mạnh Cường