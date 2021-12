Đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa có nhà tài trợ mới và mang tên mới ở vòng 2 Giải vô địch quốc gia 2021

Sau khi chia tay với nhà tài trợ Hải Tiến Resort, đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa đã có nhà tài trợ mới là Công ty CP Quản lý Quỹ Central Capital và chính thức mang tên mới Bình Minh Thanh Hóa kể từ vòng 2 Giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2021.

Đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa sẽ mang tên Bình Minh Thanh Hóa thi đấu ở vòng 2 Giải vô địch quốc gia.

Nhà tài trợ Hải Tiến Resort bắt đầu đồng hành cùng đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa kể từ vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2020 với mức tài trợ 2 tỷ/năm.

Kết thúc vòng 1 Giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2021, đội Hải Tiến Thanh Hóa xếp cuối bảng với 4 trận thua. Trước khi vòng 2 diễn ra nhà tài trợ Hải Tiến Resort đã hết hợp đồng và không tiếp tục đồng hành với đội bóng.

Các cầu thủ Bình Minh Thanh Hóa tập luyện chuẩn bị cho vòng 2.

Sau khi có nhà tài trợ mới, hai bên đã thống nhất tên mới cho đội bóng thi đấu ở vòng 2 Giải vô địch bóng chuyền quốc gia Bamboo Airways 2021 là Bình Minh Thanh Hóa.

Theo bốc thăm, Bình Minh Thanh Hóa nằm ở bảng C cùng với các đội Bộ Tư lệnh Thông Tin - FLC, VTV Bình Điền Long An, Kinh Bắc Bắc Ninh, Than Quảng Ninh. Tại bảng đấu này, VTV Bình Điền Long An đã rút lui do có tới 7 trường hợp dương tính với COVID-19, nên chỉ còn 4 đội và nhiều khả năng kết thúc Giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2021 sẽ không có đội xuống hạng

Các thành viên của đội Bình Minh Thanh Hóa đã có mặt tại Ninh Bình để chuẩn bị cho vòng 2.

Đội Bình Minh Thanh Hóa đã có mặt tại Ninh Bình để chuẩn bị cho vòng 2 với 20 cầu thủ, trong đó vẫn có những cái tên nổi bật như Đinh Thị Trà Giang, Đàm Thị Thùy Linh, Lê Thị Hạnh, Bùi Thị Nga… và có sự bổ sung của một số VĐV trẻ.

Dẫn dắt đội tiếp tục là HLV trưởng Đỗ Văn Niên. Ngoài ra, Ban huấn luyện còn có sự bổ sung thêm HLV kỳ cựu Lê Văn Dũng - người từng dẫn dắt đội Ngân hàng Công thương.

Cựu HLV trưởng đôi Ngân hàng Công thương Lê Văn Dũng đã gia nhập Ban huấn luyện đội Bình Minh Thanh Hóa ở vòng 2 Giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2021.

Vòng 2, chung kết xếp hạng Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Bamboo Airways 2021 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 25-12 tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình.

Mạnh Cường