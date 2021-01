Đội bóng chuyền nữ Hải Tiến Thanh Hóa tham gia Cúp Hoa Lư 2021

Nhằm chuẩn bị tốt cho Giải Vô địch Quốc gia, đội bóng chuyền nữ Hải Tiến Thanh Hóa sẽ tham gia Giải bóng chuyền Cup Hoa Lư năm 2021 tại TP Ninh Bình vào đầu tháng 3-2021.

Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư 2021 là sân chơi bổ ích để Hải Tiến Thanh Hóa chuẩn bị cho Giải vô địch Quốc gia

Giải Bóng chuyền Cup Hoa Lư là sân chơi đầu xuân để các đội bóng giao lưu, thi đấu, chuẩn bị tốt nhất cho Giải vô địch Quốc gia năm 2021 diễn ra ngay sau đó.

Giải hội tụ 10 đội bóng hàng đầu trong nước, trong đó có 5 đội nữ gồm: Thái Bình, Than Quảng Ninh, Kinh Bắc Bắc Ninh, Hải Tiến Thanh Hoá, VTV Bình Điền Long An và 5 đội nam gồm: Tràng An Ninh Bình, Sanest Khánh Hoà, Thể Công, Biên Phòng, Hà Tĩnh. Giải diễn ra từ ngày 1 dến 6-3 tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình.

Việc tham gia Giải bóng chuyền Cup Hoa Lư được xem là màn khởi động quan trọng để Hải Tiến Thanh Hóa đánh giá, sát hạch tốt nhất về chuyên môn, lực lượng trước khi chính thức tranh tài tại Giải Vô địch Quốc gia năm 2021.

Mạnh Cường