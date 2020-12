Đội bóng chuyền nữ Hải Tiến Resort Thanh Hóa chuẩn bị lực lượng cho vòng 2 giải vô địch quốc gia

Với nhà tài trợ mới và tình hình tài chính đã được cải thiện, đội bóng chuyền nữ Hải Tiến Resort Thanh Hóa đang tích cực tập luyện, tìm kiếm những nhân tố mới, nhằm tăng cường lực lượng, sẵn sàng cho vòng 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia PV Gas 2020 vào tháng 12 tới.

Đội bóng chuyền nữ Hải Tiến Resort Thanh Hóa sẵn sàng cho vòng 2 giải vô địch quốc gia 2020.

Ở vòng 1 giải vô địch bóng chuyền quốc gia PV Gas 2020, đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa (thời điểm đó chưa có nhà tài trợ mới) nằm cùng bảng B với các đối thủ Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Than Quảng Ninh, Ngân hàng Công Thương và VTV Bình Điền Long An. Đây được xem là bảng đấu khó khăn với đội bóng xứ Thanh trong bối cảnh đang tiếp tục trẻ hóa, chuyển giao lực lượng và gặp rất nhiều khó khăn về tài chính sau khi nhà tài trợ Tiến Nông chia tay. Đội cũng không được bổ sung nhân tố mới nào từ thị trường chuyển nhượng. HLV Lê Thị Bình sau nhiều năm gắn bó cũng đã chia tay đội. Do chỉ dựa vào lực lượng tại chỗ, trong đó chủ yếu là các cầu thủ trẻ nên không quá ngạc nhiên khi Thanh Hóa thua cả 4 trận ở vòng 1, xếp vị trí cuối cùng bảng B. Vị trí cuối bảng B sẽ khiến Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn hơn, nếu muốn đạt được mục tiêu trụ hạng ở mùa giải này.

Sau khi có nhà tài trợ mới Hải Tiến Resort, đội bóng chuyền nữ xứ Thanh đã lập tức tìm kiếm những gương mặt mới, bổ sung lực lượng, gấp rút chuẩn bị cho vòng 2. Với kinh phí tài trợ 2 tỷ đồng, Hải Tiến Resort Thanh Hóa đã đưa về 3 cầu thủ mới đều đến từ CLB Thông tin Liên Việt Postbank gồm: libero Đàm Thị Thùy Linh, cây chuyền 2 Vũ Thị Thu Hà và phụ công Phạm Thị Lệ Thảo. Qua đánh giá của ban huấn luyện, 3 tân binh đều là những gương mặt trẻ rất triển vọng của CLB Thông tin Liên Việt Postbank, đã được thử sức tại giải vô địch quốc gia những năm qua. Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng các cầu thủ bóng chuyền năm nay khá ảm đạm, không có nhiều cầu thủ chất lượng, cho nên đây được xem là sự bổ sung cần thiết, phù hợp cho đội bóng. Ban huấn luyện cũng hy vọng có thêm 3 cầu thủ này sẽ cơ bản giải quyết điểm yếu bắt bước 1 và tấn công hiệu quả hơn. Cả 3 cầu thủ này đã có mặt tại CLB Hải Tiến Resort Thanh Hóa từ đầu tháng 10 để sớm làm quen, bắt nhịp với các đồng đội mới. Với khoảng thời gian hơn 2 tháng, cả Đàm Thị Thùy Linh, Vũ Thị Thu Hà và Phạm Thị Lệ Thảo đều cơ bản đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn mà ban huấn luyện đề ra. Hơn nữa, sự góp mặt của 3 tân binh phần nào đã giúp các cầu thủ trẻ khác như: Phạm Lệ Hằng, Hà Thị Tơ, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Phương Thảo, Nguyễn Thị Lan Hương, Hoàng Thị Thảo ngày càng tiến bộ hơn. Khả năng kết hợp với những “đàn chị” như Lê Thị Dung, Lê Thị Hạnh, Bùi Thị Thắm, Hồng Ngọc cũng dần được cải thiện. Ban huấn luyện cũng có nhiều phương án chuyên môn, chiến thuật hơn, có nhiều sự lựa chọn VĐV hơn so với vòng 1 giải vô địch quốc gia.

Từ tháng 10 đến nay, đội bóng chuyền nữ đã duy trì chế độ tập luyện với khối lượng khá nặng. Duy trì thể lực, tâm lý cũng đã được ban huấn luyện chú trọng, nhằm khắc phục điểm yếu bị đuối cả sức lẫn tinh thần ở cuối các séc đấu. Tại vòng 2 giải vô địch quốc gia, Hải Tiến Resort Thanh Hóa nằm ở bảng D với các đối thủ Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Kinh Bắc Bắc Ninh, VTV Bình Điền Long An, Truyền hình Vĩnh Long. Đây vẫn sẽ là bảng đấu khó khăn với Hải Tiến Resort Thanh Hóa, bởi ngoại trừ VTV Bình Điền Long An với đẳng cấp vượt trội, 4 đội bóng còn lại có trình độ ngang nhau. Để đạt mục tiêu trụ hạng ở mùa này, các nữ cầu thủ xứ Thanh sẽ phải nỗ lực rất nhiều.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh cho biết: Các cầu thủ Hải Tiến Resort Thanh Hóa đang rất nỗ lực trong tập luyện, quyết tâm thay đổi hình ảnh của mình ở vòng 2 giải vô địch quốc gia 2020. Các cầu thủ hiện khá lạc quan và hứng khởi chờ đón những trận đấu tới. Bảng đấu ở vòng 2 là rất khó khăn, nhưng toàn đội sẽ tập trung từng trận, chơi với nỗ lực cao nhất để giành được những kết quả tốt nhất. Mặc dù năm nay chỉ có 1 suất xuống hạng, nhưng không vì thế mà Hải Tiến Resort Thanh Hóa được chủ quan. Bài học từ mùa giải 2019 vẫn còn nguyên giá trị đối với ban huấn luyện, các cầu thủ.

Bài và ảnh: Gia Khánh