CLB Viettel đăng quang ngôi vô địch giải LS V.League 2020

Giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân Thống Nhất trước Sài Gòn, CLB Viettel đã chính thức đăng quang ngôi vô địch giải LS V.League 2020 bất chấp đối thủ cạnh tranh là Hà Nội FC thắng đậm Than Quảng Ninh 4-0. Một kết cục xứng đáng với thầy trò HLV Trương Việt Hoàng và các học trò và cũng là cái kết đẹp của giải vô địch bóng đá quốc gia năm nay.

Viettel - Tân vương của giải vô địch quốc gia LS V.League 2020

Không còn nắm quyền tự quyết nhưng vẫn còn hy vọng bảo vệ chức vô địch, các cầu thủ Hà Nội FC đã ào lên tấn công ngay sau khi trọng tài nổi còi khai cuộc. Những pha tấn công liên tục đã giúp nhà ĐKVĐ tạo ra thế trận ép sân trước chủ nhà Than Quảng Ninh.

Ưu thế đó đã được Hà Nội FC cụ thể hóa bằng bàn thắng của Quang Hải ở phút thứ 12. Đội bóng thủ đã chính thức gửi “chiến thư” tới sân Thống Nhất cho đối thủ Viettel. Sức ép chắc chắn là rất lớn cho đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng.

Pha đánh đầu ghi bàn thắng quyết định của Bruno giúp Viettel đánh bại chủ nhà Sài Gòn, để giành chức vô địch LS V.League 2020

Dù quyết thắng tuy nhiên Viettel lại không hề dễ dàng trước chủ nhà Sài Gòn cũng quyết tâm chơi hết mình ở trận này. Các cầu thủ Viettel đã cho thấy sự cố gắng rất cao và họ đã được đền đáp xứng đáng. Phút 17, Bruno đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỷ số cho Viettel từ một pha đá phạt trực tiếp. Đây chính là câu trả lời của đội bóng quân đội dành cho đối thủ Hà Nội FC trên sân Cẩm Phả.

Thế trận sau đó đã diễn ra rất quyết liệt khi Sài Gòn FC dồn toàn lực lên tấn công, tìm kiếm bàn gỡ. Khung thành của Viettel đã chịu sức ép rất lớn nhưng bộ đôi Quế Ngọc Hải – Bùi Tiến Dũng cùng các đồng đội vẫn đứng vững. Cuối hiệp 1, chân sút Bruno chấn thương buộc phải rời sân và đây là tổn thất lớn cho Viettel.

Quang Hải và Văn Quyết ghi 2 bàn thắng đầu tiên cho Hà Nội trước Than Quảng Ninh

Trong khi đó, trước khi hiệp 1 khép lại, Hà Nội FC đã nâng tỷ số lên 2-0 sau pha lập công đẹp mắt của Văn Quyết ở phút 42. Sau 45 phút đầu tiên, tỷ số 2 trận đấu là Sài Gòn – Viettel 0-1 và Than Quảng Ninh – Hà Nội 0-2. Đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng tạm thời vẫn giữ được khoảng cách 2 điểm so với Hà Nội.

Thế trận hiệp ở cả hai trận đấu không có nhiều thay đổi khi Hà Nội vẫn hoàn toàn vượt trội so với chủ nhà Than Quảng Ninh. Rimario lập 1 cú đúp giúp nâng tỷ số lên 4-0 cho Hà Nội, đồng thời khẳng định chắc chắn 1 trận thắng trước Than Quảng Ninh cho đội bóng thủ đô.

Viettel xứng đáng với chức vô địch LS V.League 2020

Trên sân Thống Nhất, các cầu thủ Viettel một mặt tổ chức phòng thủ chặt chẽ, mặt khác nỗ lực tổ chức các pha phản công. Venancio thay thế Bruno chơi cao nhất trên hàng công của Viettel. Các học trò của HLV Trương Việt Hoàng đã trải qua những phút cuối trận nghẹt thở bởi khoảng cách dẫn trước 1-0 là khá mong manh. Nỗ lực của Viettel đã được đền đáp và họ đã giữ được tỷ số 1-0 cho tới khi trận đấu kết thúc.

Kết quả này đã giúp Viettel chính thức trở thành nhà vô địch giải LS V.League 2020. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng với đội bóng quân đội. Họ đã tạo ra cú nước rút thần tốc để lên ngôi vương, đồng thời biến Hà Nội FC trở thành cựu vương. Đội bóng thủ đô dù thắng Than Quảng Ninh 4-0 ở trận đấu cuối cùng nhưng vẫn phải ngậm ngùi xếp ở vị trí á quân với 2 điểm ít hơn Viettel.

Bảng xếp hạng cuối cùng của giải vô địch quốc gia LS V.League 2020

Như vậy, giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 2020 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về CLB Viettel. Quảng Nam là đội xuống hạng và đội giành quyền lên chơi ở V.League 2021 là CLB Bình Định.

CLB Thanh Hóa kết thúc mùa giải LS V.League 2020 ở vị trí thứ 11

CLB Thanh Hóa đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 11 với 21 điểm. Đây cũng là kết quả phản ánh đúng tình hình của đội bóng xứ Thanh. 2 lần thay thế HLV cùng nhiều biến động, CLB Thanh Hóa đã rơi xuống nhóm B – đua tránh suất xuống hạng. Sau nhiều nỗ lực, đội bóng xứ Thanh đã giành quyền trụ hạng trước 3 vòng đấu.

CLB Bình Đình vô địch giải hạng nhất, giành quyền lên hạng chơi ở V.League 2021

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC GIẢI LS V.LEAGUE 2020

Đội vô địch: CLB Viettel

Á quân: Hà Nội FC

Hạng ba: Sài Gòn FC

Đội xuống hạng: Quảng Nam

Vua phá lưới: Pedro Paulo (Sài Gòn), Rimario (Hà Nội): 12 bàn

Đội lên hạng: Bình Định

Mạnh Cường