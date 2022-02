Chuyên cơ đặc biệt của Bamboo Airways đón những “cô gái vàng” của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước

Tới đây Bamboo Airways cũng sẽ chính thức trở thành nhà tài trợ vận chuyển độc quyền đưa Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam đi thi đấu trong kỳ World Cup 2023, dự kiến từ tháng 7 đến tháng 8-2023, tại Australia và New Zealand.

Chuyến bay mang số hiệu QH9134 của Bamboo Airways hành trình Hà Nội - Mumbai đón những “cô gái vàng” của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước.

Khoảnh khắc đáng nhớ

Sáng 10-2-2022, chuyến bay mang số hiệu QH9134 của Bamboo Airways chuyên chở các thành viên Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam cùng Ban huấn luyện đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 9h25, sau hành trình bay thẳng từ Mumbai (Ấn Độ).

Đội tuyển nữ Việt Nam trở về nước sau khi xuất sắc dành chiến thắng trong trận play-off với đội Đài Loan (Trung Quốc) để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới World Cup 2023. Chiến thắng lịch sử này của thầy trò HLV Mai Đức Chung làm nức lòng những người hâm mộ bóng đá Việt Nam ngay trong ngày đầu xuân Nhâm Dần năm 2022.

Ban huấn luyện và đội tuyển ra sân bay lên máy bay tại Mumbai.

Chuyến bay thẳng Mumbai - Hà Nội mà Bamboo Airways khai thác chỉ hơn 4 tiếng, tiết kiệm thời gian hơn so với kế hoạch bay nối chuyến tại Dubai của các cầu thủ trước đó. Được biết, với lịch trình cũ, dự kiến 20h30 tối 10-2 đội tuyển nữ Việt Nam mới có mặt tại Hà Nội. Để thực hiện hành trình bay này, hãng đã nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị cho chuyến bay, bao gồm các thủ tục tiến hành khai thác chuyến bay thẳng giữa Ấn Độ và Việt Nam, điều động chuyên cơ A321neo với khoang thương gia hiện đại và cùng đội ngũ phi hành đoàn dày dặn kinh nghiệm, được tăng cường sẵn sàng thực hiện chuyến bay theo đúng lịch trình.

Tuyển Việt Nam được phục vụ trong chuyên cơ A321neo với khoang thương gia hiện đại.

Tới đây, Bamboo Airways cũng sẽ chính thức trở thành nhà tài trợ vận chuyển độc quyền đưa Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam đi thi đấu trong kỳ World Cup 2023 dự kiến từ tháng 7 đến tháng 8-2023 tại Australia và New Zealand.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt tới Đội tuyển và Ban huấn luyện: “Thay mặt Bamboo Airways, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng toàn đội với thành tích làm rạng danh nền bóng đá nữ nước nhà, khi lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam lọt vào vòng chung kết World Cup. Là hãng hàng không tài trợ vận chuyển chuyến bay đặc biệt này, Bamboo Airways hy vọng đã mang lại cho các tuyển thủ cùng ban huấn luyện một hành trình nghỉ ngơi tiện nghi và hài lòng sau khoảng thời gian tập huấn, thi đấu ngoan cường vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc”.

Đặc biệt hơn cả, chuyên cơ mà Bamboo Airways lựa chọn cho hành trình bay này “khoác” màu áo Thank you, như một thông điệp tri ân sâu sắc mà Hãng gửi tới đội tuyển, trong bối cảnh chiến thắng vừa rồi không chỉ là tin vui dành cho cộng đồng người hâm mộ môn thể thao vua, mà còn là sự động viên tinh thần quý giá cho cả đất nước.

Các cầu thủ được đoàn chiêu đãi viên của Bamboo Airways phục vụ 100% suất ăn hạng thương gia theo chế độ đặc biệt.

Ngay khi xuống máy bay, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã được đón tiếp bằng nghi thức trang trọng nhất. HLV 71 tuổi nói: “Bây giờ, khi trở về quê hương, chúng tôi mới cảm thấy không khí năm mới”.

"Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các cơ quan, hãng hàng không Bamboo Airways, các cơ quan báo đài đã đưa tin ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Chúng tôi đạt được thành tích vừa rồi là có sự quan tâm, chăm sóc của Đảng, Nhà nước, của mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước, và đặc biệt là của Bộ Văn hoá Thể thao du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam”, Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ thêm.

Tiệc chúc mừng đội tuyển trên chuyến bay Bamboo Airways.

Dịch vụ bay đặc biệt

Để đảm bảo chuyến bay an toàn và thoải mái nhất dành cho toàn đội sau chuyến du đấu, Bamboo Airways đã triển khai công tác đảm bảo an toàn, an ninh ở mức cao nhất cùng những dịch vụ phục vụ đội tuyển theo tiêu chuẩn 5 sao.

Bên cạnh công tác tăng cường đội ngũ phục vụ mặt đất và triển khai ưu tiên làm thủ tục trọn gói sẵn sàng cho đoàn, bao gồm: check-in, xuất vé, phân luồng ưu tiên… nhằm đảm bảo rút ngắn tối đa thời gian làm thủ tục và chờ di chuyển tại sân bay, Bamboo Airways đã phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để bố trí cho các thành viên trong đoàn những vị trí ngồi thuận lợi, thoải mái nhất, đảm bảo an toàn trên khoang.

Đội tuyển vui mừng khi được trở về nước sau chiến thắng.

Trên chuyến bay, Bamboo Airways đã chuẩn bị sẵn những món quà bất ngờ gồm hoa và những món quà ý nghĩa. Đây là những tặng phẩm thay cho lời chúc mừng của hàng chục triệu người hâm mộ Việt Nam tới “cô gái vàng” của tuyển Việt Nam.

Suốt hành trình bay, các cầu thủ được đoàn chiêu đãi viên của Bamboo Airways phục vụ 100% suất ăn hạng Thương gia theo chế độ đặc biệt, được thiết kế riêng theo chế độ dinh dưỡng và tình trạng thể lực của các cầu thủ, song vẫn mang các đặc trưng dịch vụ gắn liền với thương hiệu Bamboo Airways.

Lãnh đạo Bamboo Airways tặng quà lưu niệm cho HLV Mai Đức Chung và Đội tuyển.

Mọi quy trình trước, trong và sau chuyến bay đặc biệt của Bamboo Airways đều tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn, hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, và các cơ quan chức năng nước sở tại, nhằm đảm bảo tối đa an toàn phòng chống dịch.

Bên cạnh hoạt động khai thác thương mại, mục tiêu đồng hành, hỗ trợ phát triển nền thể thao nước nhà, đặc biệt là các môn thể thao thành tích cao, là một trong những hoạt động được Bamboo Airways dành nhiều tâm huyết.

Năm 2021, hãng đã kí kết hợp đồng tài trợ vận chuyển toàn bộ các Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam và tiến hành vận chuyển đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tham dự vòng loại 3 World Cup 2022, đưa đội tuyển bóng đá futsal trở về từ vòng chung kết futsal World Cup 2021...

NL