Bộ môn xe đạp Thanh Hóa: Nỗ lực vươn lên từ gian khó

Xây dựng thế hệ vận động viên (VĐV) mới hoàn toàn, phải đối mặt với không ít khó khăn, thiếu thốn, bộ môn xe đạp Thanh Hóa đã và đang trở lại mạnh mẽ, có sự tiến bộ không ngừng, giành được những thành tích ấn tượng.

Bộ môn xe đạp Thanh Hóa với lứa VĐV đầy triển vọng đã giành được những thành tích nổi bật, ấn tượng trong năm 2020.

Thanh Hóa vốn dĩ không được đánh giá cao ở bộ môn xe đạp trên bình diện quốc gia những năm trước kia, khi bộ môn này chỉ có tay đua Hà Thế Long nhiều lần giành được huy chương tại các giải quốc gia. Tuy vậy, bộ môn xe đạp Thanh Hóa đã tạo ra một “cú sốc” cho các đoàn tham dự giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia năm 2020 tại Lào Cai tháng 10 vừa qua. Tại đây, đoàn Thanh Hóa lần đầu tiên giành vị trí nhất toàn đoàn ở nội dung xe đạp địa hình với thành tích 4 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. Đây được xem là cột mốc lịch sử của bộ môn xe đạp nói riêng, của thể thao Thanh Hóa nói chung tại giải đấu này từ trước tới nay. Để có được thành tích đột phá nói trên, bộ môn xe đạp Thanh Hóa đã trình làng lứa VĐV trẻ kế cận đầy triển vọng. Trong đó, nổi bật nhất chính là VĐV Lê Thị Huyền (14 tuổi). Tay đua mới gia nhập đội tuyển xe đạp Thanh Hóa chưa đầy 2 năm đã sớm thể hiện được tài năng của mình khi vượt qua nhiều “đàn chị” sừng sỏ của các địa phương khác để giành HCV ở nội dung cá nhân tính giờ dành cho lứa tuổi 16. Sau tấm HCV, Lê Thị Huyền cùng với 2 đồng đội khác là Trần Thị Mai và Bùi Ngọc Diễm (sinh năm 2005) giành tiếp 2 HCV ở nội dung băng đồng tiếp sức nữ và băng đồng Olympic lứa tuổi 16. Tiếp đà thành công, Thanh Hóa còn giành thêm 1 HCV nữa ở nội dung băng đồng tiếp sức nam lứa tuổi 16. Tài năng trẻ Lê Thị Huyền của Thanh Hóa dù chơi ở lứa tuổi 16 nhưng đã giành được 3 HCV, 1 HCB, trở thành VĐV xuất sắc nhất tại nội dung xe đạp địa hình - giải trẻ quốc gia 2020.

Đoàn Thanh Hóa đã trở thành “Ngựa ô” thực sự của giải vô địch xe đạp địa hình trẻ toàn quốc 2020. Trước khi bước vào giải đấu năm nay, cũng như những năm trước, xe đạp địa hình xứ Thanh không được đánh giá cao như các đơn vị mạnh trên toàn quốc như An Giang, Quân đội, Đồng Tháp, Hòa Bình, Hà Nội... Các VĐV của Thanh Hóa còn non trẻ, tham gia giải chỉ mang tính chất học hỏi cọ xát... bởi điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ tập luyện đang còn khó khăn, hạn chế. So với các đoàn khác, xe đạp mà các VĐV Thanh Hóa sử dụng để thi đấu có giá trị kém xa các đoàn khác. Việc các VĐV phải tập luyện, thi đấu trên những chiếc xe đạp chất lượng kém hơn so với các đối thủ là sự thiệt thòi không nhỏ và cũng ảnh hưởng tới thành tích của các tay đua.

Sau thời gian khẳng định mình tại các giải trẻ và vô địch quốc gia, VĐV Nguyễn Hữu Sang là nhân tố quan trọng của xe đạp Thanh Hóa. Nam VĐV sinh năm 2001 này đã sớm được gọi lên tuyển quốc gia, chuẩn bị cho SEA Games 31 – năm 2021. Đây là cơ hội lớn đối với Nguyễn Hữu Sang, người cũng đã liên tục sở hữu những tấm huy chương quý giá ở cả đấu trường giải trẻ và giải vô địch quốc gia trong các năm 2019 và 2020. Qua đánh giá, Hữu Sang đã tích lũy được những kinh nghiệm thi đấu, không ngừng nâng cao về chuyên môn, thành tích trong tập luyện khi được tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Các gương mặt triển vọng khác mà bộ môn xe đạp Thanh Hóa hiện có đó chính là các cua-rơ trẻ như Trần Thị Mai, Bùi Ngọc Diễm, Nguyễn Văn Lãm, Phạm Minh Đạt, Phạm Hải Nam... Tài năng của các VĐV đã xác lập nên các nội dung thế mạnh của Thanh Hóa ở môn xe đạp địa hình như: băng đồng tiếp sức, băng đồng Olympic, cá nhân tính giờ... Điều đáng mừng đó chính là sự nỗ lực vượt khó của các VĐV trẻ trong điều kiện còn thiếu thốn, đặc biệt là những chiếc xe đạp địa hình thi đấu của các em chưa thể so sánh với các đơn vị khác trên cả nước.

Đầu tư cho các VĐV trẻ chính là đầu tư cho tương lai, bộ môn xe đạp Thanh Hóa cũng đã giao thêm nhiệm vụ cho VĐV Hà Thế Long. Bên cạnh việc tiếp tục tham gia thi đấu, đóng góp thành tích cho thể thao tỉnh nhà, nam cua-rơ kỳ cựu này đã bắt đầu tham gia công tác huấn luyện. Những kinh nghiệm mà Hà Thế Long có được tại các giải vô địch quốc gia nhiều năm qua chính là cẩm nang quý cho các VĐV trẻ của bộ môn xe đạp Thanh Hóa hiện nay. Đây cũng là giải pháp mang tính kế thừa của bộ môn cho những mục tiêu lớn trong tương lai. Những tấm HCV, HCB mà Hà Thế Long giành được tại giải vô địch quốc gia hàng năm, các kỳ Đại hội thể thao toàn quốc là sự khẳng định cho điều đó.

Ông Lê Anh Đức, Trưởng bộ môn xe đạp Thanh Hóa cho biết: Những kết quả mà các VĐV trẻ đã giành được trong 2 năm gần đây chính là tiền đề, sự động viên lớn để bộ môn tiếp tục nỗ lực cả trong tập luyện, thi đấu. Mỗi VĐV đều phải tự vượt lên chính mình. Mục tiêu của xe đạp Thanh Hóa trong những năm tới đó chính là tiếp tục để lứa VĐV mới hiện nay tiến bộ, trưởng thành; có sự đầu tư trọng điểm cho các VĐV tài năng, xuất sắc; tạo điều kiện để các em được tham gia tranh tài tại các giải đấu cấp quốc gia, được đi tập huấn. Bên cạnh nội dung thế mạnh là xe đạp địa hình, bộ môn cũng sẽ đầu tư thêm nội dung xe đạp đường trường. Trên thực tế, các VĐV của bộ môn đã được tham gia một số giải xe đạp đường trường phong trào hàng năm, điển hình là Giải đua xe đạp TP Sầm Sơn mở rộng. Tấm HCĐ mà 2 VĐV Lữ Thị Đào và Trần Thị Mai giành được tại giải xe đạp đường trường trẻ quốc gia 2019 chính là cơ sở quan trọng để bộ môn có sự đầu tư mạnh hơn ở nội dung này. Đây cũng chính là sự chuẩn bị dài hơi của xe đạp Thanh Hóa cho mục tiêu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX – năm 2022 với mục tiêu giành được những thành tích cao hơn.

Bài và ảnh: Mạnh Cường