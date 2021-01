Bảo tồn các môn thể thao dân tộc, trò chơi, trò diễn khu vực miền núi xứ Thanh

Để tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể dục, thể thao (TDTT) ngày càng cao của Nhân dân, các huyện miền núi xứ Thanh đã và đang có nhiều giải pháp hiệu quả nhằm khôi phục, bảo tồn các môn thể thao dân tộc, truyền thống, các trò chơi, trò diễn dân gian.

Đẩy gậy là môn thể thao dân tộc rất phổ biến và phát triển mạnh tại các huyện miền núi xứ Thanh.

Những năm gần đây, phong trào TDTT ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa có sự khởi sắc. Trong đó, các môn thể thao dân tộc, trò chơi, trò diễn dân gian như: tung còn, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co hay các trò chơi như đi cà kheo, đánh mảng... ngày càng khẳng định được vai trò của nó trong đời sống văn hóa – tinh thân. Hàng năm, cứ mỗi dịp tết đến, xuân về, trong khuôn khổ lễ hội văn hóa truyền thống của các địa phương, những nam thanh, nữ tú chơi tung còn, thi tài đẩy gậy, bắn nỏ; hay những chàng trai, cô gái khỏe mạnh, khéo léo nhất thi đấu kéo co, đánh bóng chuyền đã trở nên quen thuộc ở các làng, bản vùng cao xứ Thanh. Các môn thể thao này không chỉ phát triển rộng rãi, mà còn trở thành thế mạnh của các huyện miền núi xứ Thanh.

Như Thanh là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh cả về phong trào lẫn thành tích ở các môn thể thao dân tộc. Cụ thể, huyện đã sớm có chủ trương xây dựng các đội thể thao từ thôn, bản cho tới cấp xã, thị trấn; tạo điều kiện về cơ sở vật chất để phong trào phát triển đồng đều; đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu. Nhờ đó, huyện Như Thanh luôn nằm trong tốp đầu tại Hội thi thể thao các dân tộc toàn tỉnh, với thế mạnh đồng đều ở các môn bóng chuyền, bắn nỏ, kéo co, tung còn. Năm 2021, huyện Như Thanh đăng cai Hội thi thể thao các dân tộc toàn tỉnh. Các môn thi đấu như bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn sẽ tính vào thành tích của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX. Vì vậy, huyện Như Thanh vừa phấn đấu giành thứ hạng tốp đầu, vừa góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Một địa phương khác cũng đã thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy các môn thể thao dân tộc đó là huyện Quan Sơn. Các xã, thị trấn đều chọn các môn thể thao dân tộc là thế mạnh, để vừa phát triển phong trào, vừa tham gia thi đấu giành thành tích cao tại các giải đấu, hội thi cấp huyện. 100% các xã, thị trấn đều có đội bóng chuyền và đã bước đầu thành lập được các đội kéo co, đẩy gậy, tung còn. Đây là cơ sở để huyện phát hiện, tuyển chọn và xây dựng đội ngũ vận động viên nòng cốt, sẵn sàng tranh tài tại các giải đấu cấp tỉnh, các hội thi, liên hoan khác. Nhờ cách làm trên, tại Hội thi thể thao các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ 13 – năm 2019, huyện Quan Sơn đã giành vị trí nhất toàn đoàn. Năm 2021, huyện Quan Sơn phấn đấu giữ vững vị trí tại Hội thi lần thứ 14, qua đó tạo sự bứt phá trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX. Một số huyện miền núi khác cũng lựa chọn những môn thế mạnh, để đầu tư có chiều sâu cả về phong trào và thành tích. Điển hình là huyện Bá Thước, Quan Hóa với các môn kéo co, đẩy gậy, tung còn; huyện Cẩm Thủy, Lang Chánh với môn bắn nỏ; huyện Thạch Thành, Ngọc Lặc là môn bóng chuyền, kéo co; Như Xuân, Thường Xuân với các môn đẩy gậy, kéo co... Điều này đã khẳng định, các huyện miền núi xứ Thanh luôn coi trọng công tác bảo tồn, phát huy các môn thể thao truyền thống, đưa các môn này trở thành chủ đạo trong phong trào TDTT, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2025.

Năm 2021 tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức đại hội TDTT các cấp, trong đó các môn thể thao dân tộc là một nội dung thi đấu chính thức tại đại hội TDTT cấp xã, thị trấn cho tới cấp huyện. Đồng thời Hội thi thể thao các dân tộc toàn tỉnh lần thứ 14 sẽ được tổ chức tại huyện Như Thanh; với 5 môn thi đấu, gồm: bắn nỏ, tung còn, đẩy gậy, kéo co và bóng chuyền. Theo đó ban tổ chức hội thi sẽ nghiên cứu tăng thêm các nội dung thi đấu, nhằm tạo điều kiện để vận động viên có thêm cơ hội tranh tài, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của hội thi, hướng tới Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX.

