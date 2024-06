Thanh Hóa xếp thứ 3 toàn đoàn tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X - khu vực III

Sau 12 ngày tranh tài, Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ X - khu vực III năm 2024 tổ chức tại Quảng Nam đã kết thúc vào tối 20/6 với lễ bế mạc và trao thưởng. Đoàn thể thao học sinh tỉnh Thanh Hóa xếp thứ 3 toàn đoàn với 20 HCV, 19 HCB, 30 HCĐ.

Các VĐV Thanh Hóa giành vị trí nhất toàn đoàn ở bộ môn thể dục aerobic

HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2024, giai đoạn 1, khu vực III do tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức từ ngày 9 đến ngày 20/6 tại TP Tam Kỳ, TP Hội An và huyện Núi Thành. Sự kiện có sự tham gia của 2.135 VĐV đến từ 12 tỉnh, thành phố, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Quảng Nam.

Các VĐV Thanh Hóa tại lễ xuất quân tham dự HKPĐ toàn quốc lần thứ X, giai đoạn 1, khu vực III tại Quảng Nam

Tham gia HKPĐ toàn quốc lần thứ X, giai đoạn 1, khu vực III tại Quảng Nam, đoàn thể thao học sinh tỉnh Thanh Hóa có 399 thành viên tham gia, trong đó có 318 VĐV, tranh tài ở các nội dung thuộc 11 môn thi đấu. Đây đều là các gương mặt học sinh đã đạt thành tích xuất sắc tại HKPĐ toàn tỉnh lần thứ XI - năm 2023 và các giải TDTT cấp tỉnh, đã được ngành GĐ&ĐT tuyển chọn, huấn luyện trọng điểm trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Các VĐV Thanh Hóa đã thi đấu nỗ lực hết mình ở các môn tham gia thi đấu và xuất sắc giành được tổng cộng 69 huy chương các loại, trong đó có 20 HCV, 19 HCB và 30 HCĐ, xếp thứ 3 toàn đoàn trong bảng tổng sắp huy chương của HKPĐ toàn quốc lần thứ X - khu vực III.

Thể dục aerobic Thanh Hóa đã gây ấn tượng mạnh với vị trí nhất toàn đoàn

Trong đó xuất sắc nhất phải kể đến bộ môn thể dục aerobic khi đoàn Thanh Hóa đã giành vị trí nhất toàn đoàn với 6 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ. Các em học sinh của đoàn Thanh Hóa đã gây ấn tượng mạnh với các màn trình diễn đẹp mắt, xuất sắc và thành tích đạt được là hoàn toàn xứng đáng.

Ở môn điền kinh, các VĐV Thanh Hóa đã giành được 3 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ, đóng góp đáng kể vào thành tích thứ hạng của tỉnh nhà. Trong đó xuất sắc nhất phải kể đến Nguyễn Ngọc Thảo My khi nữ VĐV quê Như Thanh này đã giành 2 HCV ở các nội dung chạy 400m và 800m.

Các VĐV bộ môn bóng bàn cũng đã thi đấu xuất sắc, giành được 3 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ, xếp thứ nhì toàn đoàn. Đây cũng là thành tích khá ấn tượng của đoàn Thanh Hóa ở bộ môn thế mạnh này. Bên cạnh đó, đội bóng đá nữ cấp THPT của Thanh Hóa cũng đã giành chức vô địch khu vực III kèm tấm HCV quý giá.

VĐV Phạm Anh Thư và các HLV

Ở môn bơi, nổi bật nhất là Phạm Anh Thư khi VĐV là học sinh Trường THCS Cẩm Vân (Cẩm Thủy) đã giành 1 HCV ở cự ly 50m bơi bướm và 2 HCĐ ở nội dung 50m bơi tự do và nội dung bơi tiếp sức hỗn hợp nữ. Trong 11 môn tham gia, các môn thể dục aerobic, đá cầu, bóng rổ, kéo co, 100% học sinh tham gia đều giành huy chương.

Đoàn Thanh Hóa giành 2 HCĐ ở môn bóng rổ

Thành tích xếp thứ 3 toàn đoàn trong bảng tổng sắp huy chương HKPĐ toàn quốc lần thứ X, giai đoạn 1 - khu vực III đã ghi nhận sự nỗ lực thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của các VĐV. Qua đó, tiếp tục có sự chuẩn bị tốt cho giai đoạn II của HKPĐ toàn quốc lần thứ X - năm 2024 tổ chức tại Hải Phòng vào tháng 7 tới.

Mạnh Cường