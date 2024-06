Sun Group ra mắt tổ hợp Sun World Sam Son với quy mô đầu tư gần 6.000 tỷ đồng

Chiều 30/6, tại TP Sầm Sơn, Tập đoàn Sun Group đã chính thức đưa Công viên nước Sầm Sơn (Sam Son Water Park) trong Tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Sam Son có quy mô gần 6.000 tỷ đồng tại Thanh Hóa, đi vào vận hành đón khách. Chỉ khoảng 1 tiếng sau lễ khai trương chiều 30/6, đã có gần 4.000 lượt khách mua vé vào vui chơi tại Sam Son Water Park.

Tọa lạc tại các phường Quảng Châu, Quảng Tiến, ngay mặt đại lộ Nam sông Mã - cửa ngõ Sầm Sơn, cách trung tâm TP Thanh Hóa khoảng 13km và chỉ cách bãi biển Sầm Sơn khoảng 1,5km, Sun World Sam Son bao gồm Công viên nước - Sam Son Water Park và công viên chủ đề.

Toàn cảnh lễ khai trương Công viên nước SunWorld Sầm Sơn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Công viên nước Sầm Sơn.

Với tổng diện tích hơn 33,5 ha, tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, đây là tổ hợp vui chơi giải trí thứ 8 mang thương hiệu Sun World của tập đoàn Sun Group, và là quần thể công viên vui chơi giải trí ngoài trời với quy mô đầu tư và diện tích lớn hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: “Với việc ra mắt Công viên nước Sầm Sơn, quần thể vui chơi giải trí ngoài trời có quy mô đầu tư và diện tích hàng đầu Miền Bắc, nơi du khách có thể trải nghiệm đường trượt cảm giác mạnh lần đầu tiên xuất hiện tại Châu Á, những trò chơi sôi động, vui nhộn, phù hợp với nhiều lứa tuổi..., du lịch Sầm Sơn nói riêng và du lịch Thanh Hóa nói chung đã có thêm một sản phẩm du lịch mới, ấn tượng và đẳng cấp, là điểm đến hấp dẫn, giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách, tạo đà bứt phá nhanh hơn, mạnh mẽ hơn cho du lịch xứ Thanh”.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng bày tỏ kỳ vọng, đây cũng sẽ là sự khởi đầu ấn tượng cho chuỗi các hạng mục công trình tại Tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Sam Son của Tập đoàn Sun Group đang tiếp tục được đầu tư, sớm hoàn thành và đi vào hoạt động trong thời gian tới. “Chúng tôi tin tưởng, thành công của các dự án du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của Tập đoàn Sun Group tại tỉnh Thanh Hóa sẽ là cú hích quan trọng trong việc dẫn dắt khai thác hiệu quả giá trị tài nguyên để trở thành các sản phẩm du lịch đẳng cấp; tạo dấu ấn mạnh mẽ, định hình thương hiệu, nâng tầm vị thế và thúc đẩy du lịch Thanh Hóa tăng trưởng đột phá” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group chia sẻ: “Sự ra mắt của Sun World Sam Son sẽ tạo tiền đề, để ngành du lịch vui chơi giải trí của Sầm Sơn đặt dấu mốc phát triển mạnh mẽ. Từ đây, một hệ sinh thái đa trải nghiệm, từ nghỉ dưỡng, mua sắm, ẩm thực đến giải trí cũng sẽ dần hoàn thiện bức tranh du lịch Sầm Sơn, hướng đến mục tiêu đón 10 triệu lượt khách trong thời gian sớm nhất, từng bước đưa Sầm Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn bốn mùa, một ‘tọa độ giải trí và nghỉ dưỡng' trong tương lai”.

Được thiết kế trên cảm hứng từ những câu chuyện dân gian của các dân tộc Việt Nam, từng góc cảnh quan và tên gọi các trò chơi trong tổ hợp đều gợi nhắc cho du khách về những truyền thuyết và huyền thoại vốn đã rất quen thuộc như truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, sử thi “Đẻ đất, đẻ nước” của người Mường phía Tây Thanh Hóa... Chất liệu dân gian bản địa truyền thống được khai thác tối đa với tre, nứa, mái lợp... tạo cảm giác gần gũi, nhưng vẫn hài hòa với phong cách kiến trúc hiện đại của các tổ hợp trò chơi do ProSlide - đối tác hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và các làn trượt công viên nước cung cấp.

Giai đoạn đầu ra mắt, Sun World Sam Son giới thiệu 9 trong tổng số 14 tổ hợp (complex) trò chơi nước tại Sam Son Water Park - Công viên nước đầu tiên và duy nhất tại Thanh Hóa tính đến thời điểm này. Các trò chơi tại đây được chia thành 3 phân khu: Phân khu 1 dành cho mọi lứa tuổi; Phân khu 2 dành cho gia đình và trẻ em; Phân khu 3 bao gồm các trò chơi cảm giác mạnh. Sau khai trương, các tổ hợp trò chơi còn lại tiếp tục được hoàn thiện và đưa vào vận hành.

Điểm nhấn và cũng là một dấu ấn khác biệt của Công viên nước Sầm Sơn so với rất nhiều công viên nước hiện nay là Hồ tạo sóng (Vịnh sóng thần) có diện tích 6.100 m2, chiều dài đường bờ biển nhân tạo lên đến 179m. Đây là trò chơi có diện tích lớn nhất và nổi bật nhất, được thiết kế lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, mang tới những thử thách biển xanh đầy phấn khích. Trong khi đó, con Sông lười dài 550m bao quanh khu vực các trò chơi dành cho trẻ em lại gợi nhớ dòng sông Đơ êm đềm của Sầm Sơn, đưa du khách lênh đênh theo những triền cảm xúc thư giãn, sảng khoái như trẻ thơ.

Đặc biệt, Công viên nước Sầm Sơn giới thiệu các trò chơi lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương như: Lâu đài nước KIDZ Adventure Tower và Đường trượt Kidz TornadoWAVE cho trẻ em; Đường trượt Switchback TornadoWAVE cho người lớn...

Các trò chơi cảm giác mạnh như Đường trượt Double TornadoWAVE 60 và Đường trượt BehemothBOWL 60 đạt kỷ lục cao nhất Châu Á - Thái Bình Dương đầy thách thức khiến người chơi không ngừng thót tim và cũng ngập tràn phấn khích.

Ông Steve Avery, Phó Giám đốc Phát triển Kinh doanh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Công ty ProSlide, đơn vị đối tác cung cấp các thiết bị làn trượt cho công viên nước Sầm Sơn chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Sun Group để phát triển chiến lược trải nghiệm công viên nước đẳng cấp thế giới tại Việt Nam. Sự hợp tác này thể hiện cam kết đổi mới của ProSlide nhằm tạo ra những kỷ niệm khó quên cho du khách".

Sun World Sam Son cũng khẳng định giá trị khác biệt của mình, khi được phủ xanh bởi hơn 2.100 cây dừa và nhiều loài cây bóng mát khác, đem tới một không gian xanh lý tưởng để du khách vừa được vui chơi sảng khoái, vừa thư giãn tái tạo năng lượng giữa thiên nhiên mát lành của thành phố biển.

Trong không gian khoáng đạt đó, các gian hàng ẩm thực, cà phê... được bố trí hợp lý, để du khách có thể nghỉ ngơi giữa các trò chơi, nạp năng lượng và tiếp tục tận hưởng những xúc cảm từ thư thái tới thử thách, hồi hộp, lo lắng cho tới vỡ òa sung sướng khi chinh phục được một làn trượt nhiều cam go.

Rất nhiều du khách trải nghiệm công viên nước Sầm Sơn ngày đầu ra mắt đều cho rằng, đây là một sản phẩm du lịch làm nên sức hút mới cho Sầm Sơn. Anh Hữu Ước đến từ Ninh Bình bày tỏ: “Sầm Sơn đã quá quen thuộc với du khách phía Bắc, nhưng cho tới bây giờ mới có công viên nước. Đây có thể coi là một bước tiến của du lịch Sầm Sơn”.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2024, tổng lượt khách cả tỉnh Thanh Hóa đạt 9.780.000 lượt tăng 16,1% so với cùng kỳ 2023; tổng doanh thu đạt hơn 19.848 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, khách đến Sầm Sơn đạt 5.740.000 lượt khách, chiếm 65% tổng lượng khách cả tỉnh. Tổng lượng khách và doanh thu du lịch của Thanh Hóa nói chung và Sầm Sơn nói riêng không ngừng tăng qua từng năm và phục hồi mạnh mẽ sau dịch, đặc biệt sau khi các sản phẩm du lịch độc đáo do Sun Group đầu tư, đưa vào vận hành từ năm 2023 như Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội, show trình diễn nhạc nước, các dãy nhà phố thương mại sầm uất...

Rất đông du khách xếp hàng mua vé vào Công viên nước Sầm Sơn để trải nghiệm ngay trong ngày đầu khai trương.

Du khách hào hứng, phấn khích khi được trải nghiệm các trò chơi tại Công viên nước Sầm Sơn.

Niềm vui của các em nhỏ khi được hòa mình vào không gian vui chơi Sun World Sam Son - Công viên nước Sầm Sơn có quy mô và diện tích lớn nhất miền Bắc với nhiều trò chơi phù hợp mọi lứa tuổi.

Việc ra mắt Công viên nước trong tổ hợp Sun World Sam Son được kỳ vọng sẽ là cú hích tiếp theo góp phần gia tăng sức hút cho du lịch Sầm Sơn, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách,từng bước đưa Sầm Sơn thành điểm đến bốn mùa và hiện thực hóa mục tiêu đón gần 10 triệu lượt khách của địa phương này trong thời gian tới.

Giá vé vui chơi tại Công viên nước Sầm Sơn áp dụng trong giai đoạn từ 1/7 đến 11/8 sẽ là 350.000 đồng/người lớn và 250.000 đồng/trẻ em với ngày trong tuần; dịp cuối tuần là 500.000 đồng/người lớn và 400.000 đồng/trẻ em. Với người dân Thanh Hóa, giá vé sẽ áp dụng mức ưu đãi đặc biệt từ 250.000 - 400.000 đồng/người lớn và 200.000 - 300.000 đồng/trẻ em tùy ngày thường hay cuối tuần. Các chính sách vé tháng, vé năm cũng được đưa ra với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thời gian mở cửa công viên nước từ 9h đến 18h30 hàng ngày.

Nguyễn Lương