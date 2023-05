SEA Games 32, ngày 12-5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 11 huy chương vàng

Vũ Thành An giành HCB kiếm chém cá nhân Dẫn trước 13-9 nhưng Vũ Thành An đã để thua ngược 14-15 trước kiếm thủ của Thái Lan trong trận chung kết kiếm chém cá nhân nam. Thật đáng tiếc Thành An không thể bảo vệ tấm HCV tại SEA Games.