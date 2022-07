Tuần tra song phương trên tuyến biên giới Mường Lát - Viêng Xay (Lào)

Huyện Mường Lát có 105 km đường biên giới tiếp giáp với các huyện Viêng Xay và Sốp Bâu (tỉnh Hủa Phăn, Lào). Thời gian qua các đồn biên phòng tuyến Mường Lát đã phối hợp với lực lượng chức năng của bạn tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, phòng chống các loại tội phạm, góp phần đem lại sự bình yên nơi biên giới.

Theo chân những người lính biên phòng Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) chúng tôi được tham gia một buổi tuần tra song phương giữa Đồn Biên phòng Pù Nhi và Trung đội Biên phòng Khằm Nàng, Him Đăm thuộc Đại đội Biên phòng 215, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Việc tổ chức tuần tra song phương là hoạt động nhằm củng cố và tăng cường sự hợp tác về bảo vệ, quản lý biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trước khi tiến hành tuần tra song phương, những người lính biên phòng Đồn Biên phòng Pù Nhi chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, quân tư trang.

Tại Trạm kiểm soát biên phòng Kéo Hượn, Đại úy Hơ Văn Xá, Đội trưởng Đội vũ trang đồng thời là đội trưởng đội tuần tra đã quán triệt nội dung tuần tra cho cán bộ, chiến sỹ. Cùng tham dự buổi tuần tra còn có ban quản lý, dân quân tự vệ, người bảo vệ cột mốc bản Kéo Hượn, Kéo Té, xã Nhi Sơn.

Thực hiện Kế hoạch tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc Quốc giới năm 2022, Đồn Biên phòng Pù Nhi và Trung đội Biên phòng Khằm Nàng, Him Đăm thuộc Đại đội 215, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) tiến hành tuần tra song phương từ cột mốc 310 đến 312.

Quá trình tuần tra, lực lượng hai bên đã kiểm tra thực tế đường biên giới, cột mốc chính, thực hiện các nghi thức cần thiết, tổ chức phát quang, vệ sinh xung quanh cột mốc.

Hai bên đã thông báo tình hình liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới và an ninh chính trị ở khu vực biên giới; trao đổi về kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, tình hình hoạt động của các loại tội phạm có liên quan đến hai bên biên giới.

Qua kiểm tra, mốc quốc giới và đường biên giới đúng vị trí pháp lý như quy định, không có nguy cơ sạt lở gây ảnh hưởng đến dấu hiệu nhận biết, hướng đi của đường biên, mốc giới.

Quá trình tuần tra còn góp phần trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới.

Kết thúc buổi tuần tra, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tăng cường phối hợp tuyền truyền giáo dục các quy định pháp luật, quản lý chặt chẽ dân cư biên giới, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống các hoạt động vi phạm quy chế biên giới, tăng cường chế độ thông tin liên lạc, kịp thời thông báo cho nhau tình hình có liên quan và giúp đỡ nhau trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Thiếu tá Lê Đình Thọ, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Pù Nhi cho biết: Đồn Biên phòng Pù Nhi được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới đoạn biên giới từ mốc 305 đến 312 gồm 8 mốc, với 21,839 km đường biên. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị phối hợp với Đại đội Biên phòng 215, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn tuần tra song phương được 6 lần với 72 cán bộ, chiến sỹ tham gia.

Trong thời gian tới, đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19 đã tạm ổn và trở lại trạng thái bình thường, thích ứng an toàn, Đồn Biên phòng Pù Nhi tiếp tục phối hợp với Đại đội Biên phòng 215 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới, thường xuyên tổ chức trao đổi thông tin, tình hình; hội đàm, giao ban, trao đổi kinh nghiệm cùng nhau xây dựng đường biên, mốc giới ổn định; tham gia phối hợp phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phối hợp đấu tranh phòng, chống tất cả các loại tội phạm xâm nhập qua biên giới, giữ vững đường biên cột mốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trên cung đường tuần tra, khó có thể nói hết được những gian khó, vất vả của người lính biên phòng. Họ đã và đang góp phần gìn giữ cho biên cương Tổ quốc bình yên, hòa bình và hữu nghị.

Ngọc Huấn - Tiến Đông