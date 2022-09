Kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5

Sáng 16-9, tại huyện Mường Lát, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống (16-9-2002 - 16-9-2022). Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 và đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa dự buổi lễ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Khu Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) Mường Lát vững mạnh, ngày 16-9-2002 Đoàn KT-QP 5 được thành lập. Trải qua 20 năm xây dựng, trưởng thành, phát triển, thực hiện chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất", với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, “bám sát cơ sở để làm chỗ dựa cho Nhân dân”, Đoàn đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ và hiệu quả 24 dự án xây dựng công trình quan trọng, thiết yếu trong Khu KT-QP Mường Lát, thực hiện các mô hình sản xuất và hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân vùng dự án phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 và các đại biểu dự buổi lễ.

Đoàn còn phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đóng quân trên địa bàn hình thành các cụm, điểm dân cư trên tuyến biên giới với nước bạn Lào. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, thôn, bản; mở các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, giúp địa phương xóa bản trắng đảng viên, mở hàng trăm lớp xóa mù chữ. Thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, đấu tranh ngăn chặn tệ nạn xã hội, các hoạt động tà đạo, truyền đạo trái phép, xây dựng địa bàn huyện Mường Lát vững mạnh về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, góp phần giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh trên tuyến biên giới phía Tây của Tổ quốc.

Từ năm 2002 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 5 đã cùng nhau hun đúc nên 8 chữ vàng: “Đoàn kết, sáng tạo, chủ động, hiệu quả”, góp phần vào sự lớn mạnh và trưởng thành của Đoàn. Nhờ đó, Đảng bộ Đoàn luôn đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều năm liền, Đoàn được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Cờ thi đua và danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Đặc biệt năm 2022, Đoàn vinh dự được đề nghị Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Đại tá Hoàng Văn Võ, Đoàn trưởng và Thượng tá Mai Văn Tài, Chính ủy Đoàn KT-QP 5 nhận bức trướng của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen ngợi, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị; Bộ Tư lệnh Quân khu trao tặng Đoàn KT-QP 5 bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”.

HOÀNG THÁI