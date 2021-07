Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 7-7, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4; đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

6 tháng đầu năm 2021, Bộ CHQS tỉnh đã bám sát Nghị quyết, Chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, Đảng bộ tỉnh, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm quy định trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, điều động 104 đồng chí bộ đội thường trực bổ sung cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và 76 đồng chí tăng cường cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống dịch, bệnh COVID-19 tại 38 chốt đường biên; điều động 13.869 lượt dân quân tự vệ với gần 125.000 ngày công tham tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ an toàn địa bàn. Công tác Đảng, công tác chính trị hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Công tác hậu cần, kỹ thuật được đảm bảo.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng công tác dự báo, đánh giá tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra. Đảo đảm tốt hậu cần, vũ khí, trang bị cho các nhiệm vụ. Phối hợp tham mưu tiếp tục triển khai các biện pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch, bệnh COVID-19; giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, Trung Tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng uỷ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua, trong đó điểm thi đua của Lực lượng vũ trang tỉnh đứng đầu Quân Khu 4.

Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Trung tướng Trần Võ Dũng đề nghị Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cần tập trung khắc phục những yếu kém, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chủ động nắm chắc tình hình, vùng trời, vùng biển, đảo, biên giới, chú trọng các địa bàn trọng điểm; đảm bảo phòng, chống dịch, phòng chống thiên tai; chỉ đạo diễn tập KVPT, diễn tập phòng chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, thị xã, thành phố đạt kết quả tốt; tham mưu xây dựng các đề án xây dựng thế trận quân sự trong KVPT và tổ chức hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV, DBĐV.

Tại hội nghị, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 đã trao danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quân cho 1 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng từ năm 2018 đến 2020 góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc và Bằng khen cho 1 đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2019-2020 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngọc Lê - Xuân Hùng