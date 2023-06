22/06/2023 06:00

(Baothanhhoa.vn) - Bản tin sáng hôm nay có các tin chính sau: Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc mừng các cơ quan báo chí; Đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống; Nghi vấn nhân viên 13 ngân hàng thương mại bán thông tin khách hàng; Bình Dương lần thứ 3 liên tiếp đạt Top 7 Cộng đồng thông minh thế giới năm 2023; Tết đoan ngọ - một ngày lễ quan trọng cầu mong may mắn, sức khỏe an lành và cuộc sống ấm no...

BTH