Xử lý nghiêm tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Điều khiển mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, ngang nhiên đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, tháo biển số... là những hành vi coi thường pháp luật của một bộ phận thanh, thiếu niên (TTN) hiện nay.

Phòng CSGT (Công an tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với các trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh, TTN trên địa bàn tỉnh.

Không quá khó để bắt gặp những hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của các đối tượng trong độ tuổi TTN trên địa bàn TP Thanh Hóa thời gian gần đây. Một bộ phận TTN đã thể hiện rõ sự coi thường pháp luật bằng những hành vi vi phạm rất trắng trợn như: điều khiển xe tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định... Phóng viên có mặt tại khu vực ngã tư Trần Phú – Đại lộ Lê Lợi, đã được chứng kiến không ít TTN không đội mũ bảo hiểm, ngang nhiên vượt đèn đỏ, cho dù tại nút giao thông này luôn có một tổ tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT). Anh Cao Anh Tân (huyện Đông Sơn) chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng đi làm qua nút giao thông này và mặc dù đã đèn xanh được đi nhưng vẫn phải dừng lại một lát để quan sát xem có xe máy nào vượt đèn đỏ hay không. Sự đề phòng này là cần thiết khi lúc nào cũng có TTN điều khiển xe máy vượt đèn đỏ, thậm chí phóng với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho các phương tiện đi đúng luật. Điều đáng nói là các đối tượng này không hề bị lực lượng CSGT xử lý nghiêm. Việc này càng khiến các đối tượng này thêm nhờn luật”.

Để đối phó với lực lượng chức năng, nhiều TTN đã gỡ bỏ biển kiểm soát xe máy. Thậm chí, đây được xem là “mốt” của một bộ phận TTN thiếu sự quản lý, giáo dục và được nuông chiều của các gia đình. Thêm vào đó, nếu có bị lực lượng CSGT bắt giữ, xử lý thì chỉ ở mức xử phạt hành chính như tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe, đăng ký xe và chỉ cần nộp phạt là xong. Mặc dù bị xử phạt, được lực lượng CSGT tuyên truyền, giáo dục nhưng nhiều TTN chẳng những không nhận thức được hành vi vi phạm của mình mà còn tiếp tục vi phạm. Đáng lo ngại hơn, nhiều TTN đã lập thành các nhóm, “sinh hoạt” trên mạng xã hội facebook thường xuyên và có tiêu chí rõ đó là ra đường không đội mũ, vượt đèn đỏ, tháo biển số... Không chỉ ở TP Thanh Hóa, các nhóm nói trên còn hình thành tại các địa phương lân cận. Qua công tác rà soát, nắm tình hình, trên địa bàn TP Thanh Hóa và các địa bàn giáp ranh như TP Sầm Sơn, huyện Quảng Xương, Đông Sơn, Hoằng Hóa, có trên 10 nhóm TTN như: “Racing boy”, “Tai thỏ” “Bắc cọp”, “Thanh béo”, “Thiết Đạt”... với trên 100 đối tượng thường xuyên tụ tập đi xe mô tô, xe máy vi phạm Luật Giao thông và còn có hành vi chống đối, cản trở lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Trước tình trạng trên, từ tháng 9 đến tháng 11-2021, lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động (CSCĐ) và công an các địa phương đã liên tục ra quân xử lý các đối tượng TTN vi phạm Luật Giao thông. Không chỉ trên địa bàn TP Thanh Hóa, lực lượng chức năng của TP Sầm Sơn, huyện Đông Sơn, Quảng Xương, Hoằng Hóa cũng đã triệt phá nhiều nhóm TTN điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng... Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa lực lượng CSCĐ (Công an tỉnh Thanh Hóa) và công an các địa phương là khá chặt chẽ, hiệu quả. Từ đó, tình trạng TTN vi phạm Luật Giao thông đường bộ đã bước đầu giảm thiểu.

Từ đầu năm học 2021-2022 đến nay, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tích cực phối hợp với Tỉnh đoàn, Ban An toàn giao thông tỉnh, các trường học tổ chức các chương trình tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho TTN, học sinh trên địa bàn tỉnh. Các nội dung tuyên truyền, giáo dục tập trung vào các quy định của pháp luật về an toàn giao thông; việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ; các mức xử phạt khi vi phạm Luật Giao thông đường bộ; xây dựng văn hóa giao thông. Bên cạnh đó, ngoài các đợt ra quân, việc xử lý vi phạm cần mang tính răn đe, thường xuyên và trách nhiệm của lực lượng CSGT, CSCĐ tại các chốt, nút giao thông, trên các tuyến đường.

Bài và ảnh: Mạnh Cường