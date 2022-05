Xử lý đối tượng lồng ghép tiếng súng nổ vào video CSGT Công an TP Thanh Hoá làm nhiệm vụ

Qua nắm tình hình, lực lượng an ninh Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện tài khoản Tiktok “Đình Dũng” đăng tải video quay cảnh cán bộ chiến sĩ CSGT Công an thành phố Thanh Hoá làm nhiệm vụ trong đêm 22-5-2022 và lồng ghép các âm thanh phản cảm, sai sự thật. Video đã thu hút hơn 1.5 triệu lượt xem trên Tiktok.

L.H.D viết cam kết tại Công an thành phố Thanh Hóa.

Lực lượng an ninh Công an thành phố Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ và xác định tài khoản tiktok “Đình Dũng” do L. H. D, sinh năm 2003 có địa chỉ tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa là chủ tài khoản. L.H.D đã lồng ghép, đăng tải video quay cảnh cán bộ chiến sĩ CSGT TP Thanh Hoá làm nhiệm vụ trong đêm 22-5-2022 với mục đích câu view, câu like trên mạng xã hội Tiktok, gây ảnh hưởng đến lực lượng Công an thành phố Thanh Hóa, tình hình ANTT trên địa bàn và dư luận tiêu cực trong quần chúng Nhân dân.

Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp Công an xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương triệu tập L.H.D lên trụ sở Công an để làm việc. Tại cơ quan Công an, L.H.D đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, tự nguyện gỡ bỏ các video, đăng tải thông tin đính chính, gửi lời xin lỗi đến cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Thanh Hóa và cam kết không tái phạm.

Công an thành phố Thanh Hóa khuyến cáo người dân phải thực hiện nghiêm các quy định của Luật An ninh mạng, không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật.

Thái Thanh