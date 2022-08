Xã Quảng Lộc nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân

Để nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, thời gian qua cấp ủy, chính quyền xã Quảng Lộc (Quảng Xương) đã triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Qua đó, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tổ hòa giải thôn Lê Hương, xã Quảng Lộc (Quảng Xương) gặp gỡ, tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân.

Hơn 30 năm làm bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ hòa giải thôn Lê Hương, xã Quảng Lộc, ông Nguyễn Thế Định luôn tích cực TTPBGDPL cho người dân trong thôn, hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn nội bộ gia đình, hàng xóm. Ông Định chia sẻ: Muốn làm tốt công tác TTPBGDPL cho người dân, người làm công tác hòa giải phải thường xuyên tìm hiểu kiến thức pháp luật, nhất là những quy định pháp luật mới liên quan đến những việc thường gặp ở cơ sở, như hôn nhân và gia đình, đất đai, chế độ, chính sách... để tuyên truyền, giải thích, thuyết phục cho người dân hiểu, đồng thuận, tháo gỡ được “nút thắt” mâu thuẫn trong gia đình, làng xóm. Bên cạnh đó, hòa giải viên cũng phải kiên trì, nhiệt tình giúp đỡ khi người dân cần, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và bà con trong thôn xây dựng các hương ước, quy ước hợp lòng dân. Làm tốt được những điều đó thì người dân sẽ đồng thuận và tích cực tham gia các phong trào thi đua cũng như các quy định của thôn, xã đề ra. Nhờ đó, những năm qua khu dân cư gần như không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, nhiều năm liền là khu dân cư văn hóa tiên tiến và được công nhận thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào năm 2021.

Để giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, tích cực phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn xây dựng các kế hoạch và cụ thể hóa các văn bản pháp luật của Nhà nước đến người dân kịp thời đầy đủ, hiệu quả. Củng cố, kiện toàn lực lượng tuyên truyền viên pháp luật; phối hợp với MTTQ xã kiện toàn các tổ hòa giải khu dân cư theo quy định; xây dựng quy ước, hương ước, nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư gắn với việc xây dựng NTM. Xã đẩy mạnh TTPBGDPL tới toàn thể người dân bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền miệng, họp thôn, các buổi sinh hoạt đoàn, hội, hòa giải ở cơ sở, đối thoại, hoạt động tiếp dân, hội thi, phát tờ rơi, in tờ gấp, treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động bằng xe của lực lượng công an, phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn, trên trang thông tin điện tử, với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Đồng thời, triển khai hiệu quả các quy định của pháp luật liên quan đến đời sống và sinh hoạt của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, học sinh, người dân như: Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình...

Từ đầu năm 2021 đến nay, hội đồng PBGDPL xã đã tổ chức hàng trăm buổi TTPBGDPL tại 8 khu dân cư và các trường học, thu hút được sự tham gia của hàng ngàn lượt đoàn viên, hội viên và học sinh; phát hành trên 2.000 tài liệu, tờ rơi liên quan đến kiến thức pháp luật; treo trên 100 băng rôn, khẩu hiệu. Bên cạnh đó, đài truyền thanh xã cũng đã làm tốt công tác TTPBGDPL trên hệ thống truyền thanh trải đều rộng khắp địa bàn 8 khu dân cư thuộc 3 thôn với 17 cụm loa. Hằng tuần, trong chuyên mục pháp luật và đời sống, đài truyền thanh xã đã thông tin, tuyên truyền các nội dung, văn bản luật mới tới người dân và viết hàng trăm tin, bài trong lĩnh vực giáo dục pháp luật, thu hút hàng chục ngàn lượt người nghe. Thông qua các nội dung TTPBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Xã đã xây dựng, quản lý và khai thác có hiệu quả 9 tủ sách pháp luật, trong đó 1 tủ được đặt tại UBND xã và 8 tủ được đặt tại 8 nhà văn hóa ở 8 khu dân cư; mỗi tủ có trên 100 đầu sách, chủ yếu là sách luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, sách liên quan hướng dẫn Nhân dân trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế. Triển khai hoạt động xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch; chú trọng đến các văn bản, lĩnh vực có nội dung thiết thực liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, như đất đai, hôn nhân gia đình, dân sự, bình đẳng giới... Hoạt động của các tổ hòa giải tại cơ sở đã phát huy hiệu quả và hòa giải thành công 10 vụ liên quan đến đất đai, hôn nhân và gia đình. Tổ chức cho 100% hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự; 3/3 thôn có quy ước, hương ước văn hóa và thực hiện pháp luật; 100% số thôn và các cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký đơn vị đạt tiêu chuẩn an ninh trật tự và được công nhận đơn vị văn hóa.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND xã Quảng Lộc, cho biết: Do làm tốt công tác TTPBGDPL và công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả các đơn, thư khiếu nại, tố cáo và các vụ việc phát sinh nên từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện vượt cấp, đông người, phức tạp về an ninh trật tự; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng cao, Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Qua đó, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thúc đẩy sự phát triển kinh tế và thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Năm 2021, xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 2/3 thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu.

Bài và ảnh: Công Quang