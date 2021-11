Tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp lạng lách, đánh võng gây mất trật tự ATGT

Công an tỉnh ThanhHoas vừa tổ chứchội nghị giao ban đánh giá kết quả 1 tháng thực hiện Kế hoạch số 350/KH-CAT-PK02 ngày 28-9-2021 của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT; xử lý các đối tượng lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép trong và sau thời điểm dịch bệnh COVID- 19.

Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo kết quả của Phòng Cảnh sát Cơ động nêu rõ: Sau 1 tháng triển khai thực hiện đồng bộ nghiêm túc Kế hoạch số 350 của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT và xử lý các đối tượng lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép trong và sau thời điểm dịch bệnh COVID-19, Phòng Cảnh sát Cơ động đã chủ trì tham mưu, phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, nhất là Công an TP Thanh Hóa, Công an TP Sầm Sơn và các huyện giáp ranh như Hoằng Hóa, Đông Sơn xây dựng kế hoạch, phương án và phân công, bố trí lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, nắm tình hình, nắm đối tượng lạng lách, đánh võng, gấy mất trật tự ATGT. Trên cơ sở đó tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh và các video clip về những lỗi vi phạm để đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sau 1 tháng ra quân, các đơn vị đã huy động 120 tổ với 850 lượt CBCS tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân. Qua đó đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 7 đối tượng trộm cắp tài sản; tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy. Lập biên bản xử lý 565 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự ATGT (trong đó có 6 nhóm, 35 trường hợp điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng; 500 trường hợp khác vi phạm trật tự ATGT như: không đeo biển kiểm soát, che biển kiểm soát, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe...), tạm giữ 207 phương tiện, ra quyết định xử phạt trên 300 triệu đồng...

Lực lượng Cảnh sát cơ động bắt, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động và những kết quả mà lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã đạt được trong công tác tuyên truyền và phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật về TTATGT đường bộ.

Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Dù đây chỉ là hành vi vi phạm hành chính thông thường, nhưng lại tập trung vào một bộ phận thanh, thiếu niên cố tình vi phạm, gây phản cảm và bức xúc trong dư luận quần chúng Nhân dân. Để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm này, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhiều hình thức khác nhau để Nhân dân hiểu rõ về hậu quả của những hành vi vi phạm trật tự ATGT, các đơn vị cần thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp với cấp ủy, chính quyền các phường, xã, thị trấn, khu phố, gia đình và nhà trường để theo dõi, quản lý và giáo dục các em.

Mặc khác, lực lượng Cảnh sát cơ động và các Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản, xây dựng phương án, chiến thuật, kịch bản bắt giữ, xử lý các đối tượng một cách an toàn, hiệu quả. Đối với các đối tượng vi phạm mà vẫn cố tình tái phạm thì có biện pháp để phối hợp bàn giao cho gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, trường học để có biện pháp kiểm điểm, quản lý, răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Đình Hợp