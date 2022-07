Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tội phạm trộm cắp tài sản

Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tội phạm trộm cắp tài sản, lực lượng công an tỉnh đã chủ động tham mưu triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra số ma túy thu giữ được.

Theo kế hoạch, từ ngày 1-6-2022, Công an Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy và tội phạm trộm cắp tài sản. Trong đó, mục tiêu của đợt cao điểm là phấn đấu kiềm chế làm giảm 50% trở lên số vụ trộm cắp tài sản; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án trộm cắp tài sản đạt từ 70% trở lên...

Để triển khai thực hiện kế hoạch, lực lượng công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản và tội phạm ma túy bằng các hình thức phong phú như: tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở; tuyên truyền lưu động dưới hình thức sân khấu hóa; đăng tải trên mạng xã hội để Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm. Cùng với công tác tuyên truyền, các lực lượng công an trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án và thường xuyên phối hợp tuần tra Nhân dân, tuần tra vũ trang để canh gác, bảo vệ, phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy, góp phần kiềm chế và kéo giảm tội phạm, bảo đảm tốt ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Trên mặt trận đấu tranh, trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản, sau hơn 1 tháng thực hiện đợt cao điểm, lực lượng công an trong tỉnh đã rà soát, lập danh sách 2.179 đối tượng, gọi hỏi, răn đe, giáo dục 1.355 đối tượng tiềm ẩn nguy cơ phạm tội trộm cắp tài sản. Thông qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 49 vụ trộm cắp tài sản, điều tra, làm rõ và khởi tố 16 vụ, 15 bị can; xử lý hành chính 1 vụ, 1 đối tượng; hiện đang điều tra làm rõ 32 vụ.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, các lực lượng công an trong tỉnh, nhất là lực lượng công an xã, phường, thị trấn đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, chủ động rà soát, thống kê toàn tỉnh có 4.808 người nghiện, 2.836 người nghi nghiện và 765 người sử dụng trái phép chất ma túy; có 39 tụ điểm phức tạp về ma túy, 142 điểm bán lẻ và 15 điểm tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy. Chỉ sau hơn 1 tháng ra quân đồng bộ, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 18 vụ, 34 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó có 10 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 6 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 5 vụ tổ chức sử dụng chất ma túy. Điển hình như ngày 23-6-2022, Công an TP Thanh Hóa đã triệt xóa điểm ma túy phức tạp tại đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương do đối tượng Lê Thị Hồng (sinh năm 1979, thường trú tại 211 Nguyễn Tĩnh) cầm đầu, bắt 6 đối tượng, thu giữ gần 3 kg ma túy các loại. Trước đó, ngày 3-6-2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các huyện Quan Sơn, Lang Chánh, Ngọc Lặc triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn do đối tượng Hoàng Thị Thái (sinh năm 1952, thường trú tại phố Tân Tự, phường Đông Tân, TP Thanh Hóa) cầm đầu, bắt 5 đối tượng, thu giữ 2,5 bánh heroin, 50g ma túy đá, 4.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), 69 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo, 1 gói nhỏ ketamin, 1 khẩu súng tự chế, hơn 2,8 tỷ đồng cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán, vận chuyển ma túy...

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nói chung, tội phạm ma túy và tội phạm trộm cắp nói riêng. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện ngăn chặn kịp thời các vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở. Thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tập trung quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép ma túy, lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc...

Bài và ảnh: Quốc Hương