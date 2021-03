Tăng cường đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử

Hiện nay, công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa triển khai tích cực, đảm bảo đúng tiến độ, quy trình, quy định. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thực hiện nhiều hoạt động chống phá quyết liệt, đặc biệt là chiêu trò lợi dụng mạng xã hội để tung ra các luận điệu xuyên tạc về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử...

Tuyên truyền cổ động trực quan về cuộc bầu cử tại các cửa ngõ lớn vào TP Thanh Hóa. Ảnh: H.H

Thông qua mạng xã hội, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị đã liên tục đăng tải những nội dung tiêu cực, thể hiện cái nhìn sai lệch, phiến diện về công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Ngọc Luân, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa, cho biết: Thời gian qua, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, huyện Thiệu Hóa thành lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các cấp trên địa bàn, thực hiện các nhiệm vụ về công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo đúng pháp luật, đúng quy định của Đảng, nhất là trong việc lựa chọn nhân sự đảm bảo về chất lượng, cơ cấu.

Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, ngày 20-6-2020, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45, trong đó yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND phải đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền. Việc tổ chức hội nghị hiệp thương được các địa phương, đơn vị thực hiện theo đúng quy trình và bảo đảm công khai, dân chủ, bình đẳng nhằm phát huy cao nhất quyền làm chủ của người dân, nâng cao chất lượng đại biểu.

Đồng chí Ngô Minh Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, cho biết: “Đến thời điểm này xã đã hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử ở các đơn vị. Nhìn chung bà con Nhân dân trên địa bàn rất tin tưởng về nguồn được giới thiệu ứng cử lần này. Về công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử, đảng ủy đã giao cho công an xã xây dựng kế hoạch, thường xuyên gần gũi, nắm bắt tình hình trong dân, kịp thời giải quyết các vướng mắc ngay từ khi phát sinh”.

Với quyết tâm đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh xây dựng và triển khai nhiều phương án đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; kiên quyết ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử.

Trung tá Hoàng Văn Ngọ, Phó trưởng Công an huyện Hà Trung, cho biết: Ngay từ tháng 1-2021, Công an huyện Hà Trung đã chỉ đạo tất cả các đội nghiệp vụ, công an xã, thị trấn, đoàn viên, hội phụ nữ tham gia công tác tuyên truyền trên không gian mạng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng; răn đe, xử lý nghiêm trước pháp luật về các nội dung không đúng sự thật về Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo và về công tác bầu cử.

Bảo đảm và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong suốt quá trình bầu cử là một tất yếu nhằm lựa chọn được những người tiêu biểu, xứng đáng nhất, có đầy đủ các tiêu chuẩn theo luật định, có năng lực và có điều kiện thực thi nhiệm vụ của ĐBQH, đại biểu HĐND; đồng thời, bảo đảm được cơ cấu đúng đắn, hợp lý nhất. Đó là căn cứ và cơ sở pháp lý để hình thành các cơ quan nhà nước trong nhiệm kỳ mới với chất lượng cao, tiền đề của hoạt động hiệu lực và hiệu quả. Do đó mỗi người dân cần hết sức tỉnh táo trong việc nhận diện những thông tin xuyên tạc, mang tính kích động, chống phá, từ đó góp phần để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.

Thái Thanh (Công an tỉnh)