Tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động 49 cơ sở vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng cháy, chữa cháy

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tiếp tục ra quân tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn, các đơn vị Công an trong tỉnh đã phát hiện nhiều cơ sở vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn PCCC tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nam Linh cơ sở 2 tại xã Quảng Phúc (Quảng Xương).

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 15 đến 29-10, các đơn vị Công an trong tỉnh đã kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH đối với 7.671 cơ sở trên địa bàn.

Qua kiểm tra phát hiện và lập biên bản xử lý đối với 569 hành vi của 438 cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn PCCC&CNCH, xử phạt số tiền ước tính 3,714 tỷ đồng.

Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn nghiệp vụ chữa cháy cho lực lượng PCCC cơ sở tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nam Linh.

Cơ quan chức năng cũng ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với 48 cơ sở và đình chỉ hoạt động 1 cơ sở do vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn PCCC&CNCH. Thông tin về các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động vẫn đang được cập nhật.

Trong đó, riêng tuần đầu ra quân kiểm tra (từ ngày 15 đến 21-10), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an cấp huyện đã phát hiện, lập biên bản xử lý hành chính 232 hành vi vi phạm, xử phạt số tiền ước tính 1,537 tỷ đồng; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động 21 cơ sở.

Công an kiểm tra hồ sơ đảm bảo an toàn PCCC&CNCH của Siêu thị The City Hoằng Hóa.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, từ ngày 15-10 Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quân tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH đối với gần 34.000 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Nội dung kiểm tra tập trung vào trách nhiệm về PCCC&CNCH của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; điều kiện an toàn PCCC&CNCH đối với cơ sở, hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành…

Đỗ Đức