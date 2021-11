Nhiều hoạt động hưởng ứng, lan toả tinh thần Ngày Pháp luật Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã và đang tổ chức nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thiết thực, ý nghĩa, góp phần tạo không khí sôi nổi về ngày pháp luật của toàn dân, đồng thời nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong nhân dân.

Toàn cảnh lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Thanh niên với pháp luật” năm 2021 tại huyện Thọ Xuân.

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, chiều 9-11 UBND huyện Thọ Xuân phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Thanh niên với pháp luật” năm 2021 - Hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam.

Cuộc thi được triển khai đến 100% cán bộ đoàn chủ chốt toàn huyện; đồng thời tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh hiên trên toàn huyện thông qua Websie, fanpage của Huyện đoàn Thọ Xuân và các trang mạng xã hội của các cơ sở đoàn.

Sau 1 tháng triển khai, Ban Tổ chức cuộc thi nhận được 5.450 bài dự thi của 53 cơ sở đoàn trên địa bàn huyện. Trong đó có nhiều bài dự thi được các đoàn viên đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, sưu tầm được nhiều tài liệu có liên quan đến pháp luật. Nhiều đơn vị đã thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia như các đoàn trường: THPT Lê Lợi, THPT Lam Kinh, THPT Thọ Xuân 4; đoàn các xã Bắc Lương, Xuân Thiên, Xuân Bái, Tây Hồ với hơn 90% cán bộ, đoàn viên tham gia.

Đại diện lãnh đạo huyện Thọ Xuân và Sở Tư pháp trao giải cho tập thể Đoàn Trường THPT Lê Lợi.

Thông qua các bài thi các đoàn viên đã thể hiện được những hiểu biết sâu sắc của mình về Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đặc biệt là các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến thanh niên; hiểu biết nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của thanh niên và trách nhiệm của tổ chức thanh niên theo quy định của Luật Thanh niên năm 2020; đồng thời thể hiện nhận thức bản thân của mỗi đoàn viên, thanh niên đối với tình hình dịch COVID-19 và trách nhiệm, những việc làm cụ thể của tuổi trẻ góp phần chung tay cùng toàn xã hội đầy lùi dịch bệnh.

Đại diện lãnh đạo Huyện đoàn và Phòng Tư pháp huyện Thọ Xuân trao giải cho thí sinh có bài thi xuất sắc.

Tại lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho 1 giải tập thể, 7 giải cá nhân đạt giải trong cuộc thi. Đồng chí Lý Đình Sĩ, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã phát biểu phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 trên địa bàn toàn huyện.

Chiều cùng ngày, Sở Tư pháp phối hợp với huyện Đông Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến Hưởng ứng ngày pháp luật và tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hòa giải cơ sở tại 16 điểm cầu trên địa bàn huyện với hơn 300 hòa giải viên ở cơ sở, nội dung tập huấn về các quy định của pháp luật về tranh chấp đất đai, tranh chấp dân sự, kỹ năng hòa giải ở cơ sở, hôn nhân và gia đình...

Hội nghị tập huấn pháp luật tại huyện Đông Sơn.

Trước đó, ngày 21-10, Sở Tư pháp cũng đã phối hợp với huyện Như Thanh triển khai hội nghị tập huấn bằng hình thức trực tuyến các quy định của pháp luật về Luật Hình sự, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Phòng chống ma túy, Luật Hôn nhân và Gia đình, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 400 cán bộ xã và tuyên truyền viên trên địa bàn huyện.

Ngày 22-10, UBND TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn những nội dung cơ bản của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; kiến thức pháp luật dành cho hòa giải viên liên quan đến: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Dân sự, Luật Đất đai cho cán bộ MTTQ của 34 phường, xã và 1500 hòa giải viên của 331 tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Riêng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân Sơn phối hợp với Chi đoàn An ninh Nhân dân, Đoàn Công an TP Thanh Hóa và Trung tâm học tập cộng đồng phường Tân Sơn tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội cho hơn 80 học sinh lớp 8 và lớp 9 Trường THCS Tân Sơn. Thông qua buổi tuyên truyền giúp học sinh nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng, từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc của các đối tượng phản động, chống đối chính trị trong tình hình hiện nay. Đồng thời, mỗi học sinh trở thành những tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền cho bạn bè, người thân trong gia đình sử dụng mạng xã hội một cách thiết thực, hiệu quả, văn minh và an toàn, không lợi dụng không gian mạng để đăng tải thông tin sai sự thật…

Học sinh Trường THCS Tân Sơn, TP Thanh Hóa tham dự buổi tuyên truyền pháp luật về thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa để triển khai và hưởng ứng Ngày Pháp luật như tổ chức hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật quan trọng như Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Đất đai; Luật Khiếu nai; Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng... hay treo băng rôn, pa-nô, cờ phướn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam trên các trục đường chính, tại cổng các cơ quan, đơn vị để hưởng ứng, góp phần tạo nên không khí Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Tô Dung