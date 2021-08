Kiểm sát chặt, tránh oan sai và bỏ lọt tội phạm

Thời gian qua, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) hai cấp trong tỉnh luôn kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giữ, tạm giam. Qua đó, việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử không có án oan, sai, hoặc bỏ lọt tội phạm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Cán bộ, kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Như Thanh nghiên cứu hồ sơ vụ án.

VKSND huyện Như Thanh thời gian qua đã duy trì thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, trực nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác nắm và kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tin báo tố giác tội phạm, tiếp tục đổi mới các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường quan hệ phối hợp trong tiếp nhận và kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự, VKSND huyện đã chú trọng kiểm sát chặt chẽ việc phân loại, xử lý tin báo, tiến hành kiểm sát ngay từ khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, từ đó có biện pháp hạn chế khởi tố oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, bảo đảm 100% tin báo về tội phạm được các cơ quan chức năng giải quyết có chất lượng, hiệu quả. 7 tháng đầu năm 2021, VKSND huyện Như Thanh đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự với tổng số 23 vụ, 40 bị cáo; trong đó đã giải quyết 13 vụ, 14 bị cáo. Chất lượng truy tố bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án truy tố oan, sai, không có án bị hủy để điều tra hoặc xét xử lại; không có án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; không có vụ án nào đình chỉ không tội hoặc tòa án tuyên không phạm tội hoặc xét xử khác tội danh viện kiểm sát truy tố... Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự; kiểm sát khởi tố và kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại... được tăng cường và nâng cao chất lượng.

Để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự, VKSND các cấp trong tỉnh đã tập trung quản lý chặt chẽ công tác kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; phân công kiểm sát viên theo dõi, ghi chép đầy đủ, chính xác sổ quản lý tố giác, tin báo về tội phạm; thường xuyên theo dõi, rà soát, đôn đốc việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời thực hiện nghiêm túc hoạt động kiểm sát điều tra. Do đó, trong thời gian qua, việc kiểm sát điều tra được thực hiện tích cực, không có vụ án nào quá thời hạn điều tra hoặc bị trả hồ sơ điều tra bổ sung. Bên cạnh đó, VKSND các cấp luôn đề cao vai trò trách nhiệm, phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo, linh hoạt của kiểm sát viên đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự. Bởi vậy, các vụ án được đưa ra xét xử theo truy tố của viện kiểm sát không có trường hợp nào tòa án tuyên không phạm tội; không có trường hợp phải hủy án để điều tra, truy tố, xét xử lại. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp, VKSND các cấp đã tích cực phối hợp với lực lượng công an, tòa án trong việc phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác các vụ phạm tội hình sự. Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm tính mạng, tài sản, vận chuyển buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn giao thông, tham ô tài sản, trộm cắp được tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh.

Trên lĩnh vực kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật, VKSND các cấp đã chủ động bố trí lực lượng cán bộ, tập trung kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết các vụ án, vụ việc, trong đó chú trọng kiểm sát các bản án, quyết định của tòa án; tích cực, chủ động tham gia các phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự ở các giai đoạn sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật. Qua công tác kiểm sát giải quyết các vụ án, vụ việc, viện kiểm sát đã kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục nhiều vi phạm pháp luật, đồng thời tổng hợp tình hình và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp giải quyết các “điểm nóng”, khiếu kiện bức xúc, kéo dài; giúp cho các cơ quan Nhà nước thực hiện tốt hơn công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, VKSND các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp như tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, kiên quyết không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong việc điều tra, xét xử vụ án, bảo đảm cho việc thực thi pháp luật được nghiêm minh, công bằng.

Bài và ảnh: Lê Quốc