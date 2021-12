Huyện Quảng Xương đẩy mạnh phòng, chống tệ nạn ma túy

Thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy được huyện Quảng Xương triển khai thực hiện quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục được kiềm chế, không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy. Qua đó góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Công an xã Quảng Lộc bắt đối tượng Hà Đình Nam ở thôn Nga Linh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào ngày 22-12-2021.

Trước đây xã Quảng Lộc là một trong những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, nhất là tội phạm hình sự và tội phạm về ma túy. Số người nghiện trên địa bàn cao và tồn tại điểm mua bán ma túy. Từ khi công an chính quy được điều động về xã, đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành và triển khai các kế hoạch, biện pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn ma túy.

Theo chia sẻ của anh Lê Bá Thái, Trưởng Công an xã Quảng Lộc, để giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến pháp luật, lực lượng công an không chỉ bám nắm cơ sở, tăng cường hoạt động tuần tra; mà còn tổ chức trực ban 24/24h để tiếp nhận, xử lý các tin báo tố giác tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Qua tuần tra, vào hồi 22 giờ ngày 22-12-2021, lực lượng công an xã đã phát hiện, bắt quả tang công dân Hà Đình Nam, sinh năm 1985, trú tại thôn Nga Linh, xã Quảng Lộc đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà ở của mình. Sau khi hoàn tất hồ sơ, công an xã đã bàn giao Hà Đình Nam cùng vật chứng vụ án cho Công an huyện Quảng Xương để điều tra, truy tố và xét xử theo quy định của pháp luật.

Không chỉ tập trung triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy, công tác hòa giải các vụ việc, mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân cũng được giải quyết dứt điểm tại cơ sở, không để vượt cấp. Qua đó, tạo niềm tin đối với Nhân dân, xây dựng được thế trận lòng dân, tích cực chung tay, tạo thành sức mạnh tổng hợp đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, hằng năm huyện Quảng Xương đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân, thông qua các hình thức trực quan như băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tại các điểm phức tạp về ma túy. Cùng với đó Công an huyện tích cực quản lý và yêu cầu các cơ sở kinh doanh như khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke... ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin nghiệp vụ với các phòng chức năng của Công an tỉnh để nắm tình hình, kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy có yếu tố liên huyện trên địa bàn. Phối hợp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy...

Anh Đoàn Đình Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Quảng Xương, cho biết: Trong năm 2021, lực lượng chức năng đã bắt giữ, thụ lý, giải quyết 32 vụ, 43 đối tượng liên quan đến ma túy. Trong đó, bắt giữ, khởi tố 16 vụ, 17 bị can tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 24,967g heroin, 11,288g ma túy đá, 19,178g thuốc lắc, 5,138g ketamine; 10 vụ, 16 bị can mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 7,642g heroin, 16,188g ma túy đá, 0,491g thuốc lắc, 0,803g hồng phiến; 1 vụ, 5 bị cáo tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 0,254g ketamine; xử lý hành chính 5 vụ, 5 đối tượng, phát tiền 6 triệu đồng. Triệt xóa được 4 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ, khởi tố 4 đối tượng. Ngoài ra, lực lượng chức năng thường xuyên gọi hỏi, răn đe các đối tượng nghiện, có biểu hiện mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy; phối hợp đưa tin về các vụ việc, vụ án, chuyên án hình sự về ma túy, các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy ở các xã, thị trấn...

Bên cạnh đó, công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại gia đình, cộng đồng được cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Đưa công tác phòng chống ma túy nói chung, cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy nói riêng vào các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xây dựng các mô hình cai nghiện và quản lý sau cai. Phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ, quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời đẩy mạnh xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy...

