Huyện đoàn Mường Lát nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Mường Lát luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vai trò quan trọng trong phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và người dân trên địa bàn, do vậy các cấp bộ đoàn đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật đến với ĐVTN.

Đoàn thanh niên thị trấn Mường Lát phối hợp với bộ đội biên phòng, Công an huyện đến các hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn Tén Tằn tuyên truyền, ký cam kết về phòng chống dịch COVID-19.

Bí thư Đoàn thị trấn Mường Lát, Lương Văn Hùng cho biết: Thị trấn Mường Lát có đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào), ĐVTN và người dân đa số là đồng bào dân tộc thiểu số nên am hiểu về pháp luật còn hạn chế. Vì vậy, đoàn thị trấn xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL cho ĐVTN là nhiệm vụ trọng tâm nên ban chấp hành Đoàn thị trấn Mường Lát đã tổ chức triển khai tuyên truyền pháp luật với nhiều nội dung phong phú, trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành, như: Công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021–2026; tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Luật Nghĩa vụ quân sự; phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; di dịch cư tự do, hoạt động tôn giáo... Đặc biệt, khi dịch COVID–19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, với tinh thần “Tuổi trẻ thị trấn Mường Lát chung tay phòng chống dịch COVID–19”, đoàn thị trấn đã phối hợp với Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền và ký cam kết phòng chống dịch... Qua công tác tuyên truyền, PBGDPL đã giúp ĐVTN nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần hạn chế được các hành vi vi phạm pháp luật, đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tệ nạn rượu bia, ý thức bảo vệ môi trường. Qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, phát triển vùng biên, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch gây bất ổn an ninh chính trị, trật tự an toàn khu vực biên giới.

Trao đổi với chúng tôi về công tác tuyên truyền, PBGDPL cho ĐVTN trên địa bàn huyện, Bí thư Huyện đoàn Mường Lát, Lâu Văn Phía cho biết: Hiện nay, toàn huyện có 17 đầu mối tổ chức đoàn cơ sở (gồm 8 đoàn xã, thị trấn; 9 đoàn và chi đoàn trực thuộc), với gần 9.000 thanh niên. Nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật trong ĐVTN, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã phối hợp với các ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL đến đông đảo ĐVTN thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, tọa đàm, hội thi, diễn đàn, phát tờ rơi, nói chuyện chuyên đề pháp luật, phiên tòa giả định... Nội dung tuyên truyền tập trung về Hiến pháp; các pháp lệnh mới được ban hành, các bộ luật, như: Luật Căn cước công dân, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Đất đai, Luật Thanh niên. Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền, biển đảo; phòng chống buôn bán người, tội phạm; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự; thực hiện đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng..., cấp phát tờ rơi, băng zôn, khẩu hiệu tại các nơi công cộng; tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, giáo dục về công tác quốc phòng, nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới cho hàng nghìn ĐVTN. Đặc biệt, nhân ngày pháp luật Việt Nam, 100% các cấp bộ đoàn, hội đã tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ với Hiến pháp và pháp luật”...

Ngoài ra, với vai trò nòng cốt là lực lượng thanh niên xung kích, các ĐVTN đã tích cực tham gia các hoạt động tuần tra, kiểm soát về an ninh trật tự, an toàn giao thông; tình nguyện viên tại các chốt điểm về kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ các lực lượng công an cấp, phát thẻ căn cước cho Nhân dân; tổ chức triển khai hiệu quả các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ xây dựng và bàn giao nhà ở do Bộ Công an hỗ trợ cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện...

Thời gian tới, Huyện đoàn Mường Lát tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng trong huyện tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL về an toàn giao thông; phòng, chống ma túy; bình đẳng giới, xâm hại tình dục và bóc lột trẻ em. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên năng động, nhiệt tình, tâm huyết, nắm vững kiến thức pháp luật. Tiếp tục đa dạng các hình thức PBGDPL phù hợp với từng đối tượng. Tuyên truyền, PBGDPL kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, qua đó giúp ĐVTN nâng cao nhận thức pháp luật, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bài và ảnh: Tiến Đạt