Hơn 160 nghìn phương tiện thực hiện cấp đăng ký biển số xe tại công an cấp huyện, xã

Sau hơn 1 năm thực hiện chủ trương của Bộ Công an về phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy đến Công an cấp xã và đăng ký xe ô tô đến Công an cấp huyện, mặc dù còn nhiều khó khăn song với sự cố gắng nỗ lực của lực lượng Công an các cấp, việc tổ chức triển khai thực hiện đã đạt hiệu quả tích cực, giúp Nhân dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện.

Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phân cấp đăng ký xe ô tô cho 26/27 đơn vị Công an cấp huyện, thị xã, thành phố (trừ Công an TP Thanh Hóa); phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy cho 27/27 đơn vị Công an huyện, thị xã, thành phố và phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy cho 278/559 đơn vị công an cấp xã có đủ điều kiện theo quy định (đạt 49,7%).

Tính từ ngày 21-5-2022 đến nay, Công an toàn tỉnh đã tiếp nhận giải quyết hơn 160 nghìn hồ sơ đăng ký xe; trong đó 28.363 hồ sơ đăng ký ô tô, 131.792 hồ sơ đăng ký mô tô, xe gắn máy. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc bố chí cán bộ, phân công phân cấp phù hợp, hiệu quả, nhiều đơn vị đã tranh thủ được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương để chủ động mua sắm các trang thiết bị, máy móc, vật tư phục vụ công tác phân cấp đăng ký xe đảm bảo đúng quy định...

Quốc Hương