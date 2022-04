Hậu Lộc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo

Hậu Lộc là huyện ven biển nằm về phía Đông Bắc của tỉnh, có bờ biển dài 12,5km, gồm 6 xã ven biển (Hòa Lộc, Hải Lộc, Minh Lộc, Ngư Lộc, Hưng Lộc, Đa Lộc). Nhân dân trên địa bàn sinh sống bằng các ngành nghề như: khai thác, nuôi trồng thủy sản, chế biến hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá... Những năm gần đây, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới, hải đảo cơ bản ổn định, kinh tế, văn hóa - xã hội được cải thiện về nhiều mặt, Nhân dân tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức đặt ra đối với các xã vùng biên giới, hải đảo, đó là: Trình độ dân trí ở các xã ven biển không đồng đều, đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, mức thu nhập bình quân thấp. Trên biển, vẫn còn tình trạng tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển, đảo của ta, ngư dân của ta vi phạm vùng biển nước ngoài; tai nạn và tình trạng sử dụng vật liệu nổ, xung kích điện khai thác hải sản vẫn diễn ra; nhiều phương tiện thiếu thủ tục giấy tờ, thiếu trang thiết bị đảm bảo an toàn cho người, phương tiện... Trên bờ, tình hình dịch bệnh COVID-19, hoạt động của các loại tội phạm, xuất cảnh lao động trái phép sang Trung Quốc, tập trung khiếu kiện đông người, tranh chấp đất đai, tệ nạn cờ bạc, tín dụng đen... vẫn xảy ra.

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 19-5-2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”, UBND huyện Hậu Lộc đã xây dựng Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 24-8-2017 để triển khai thực hiện đề án. UBND huyện giao Đồn Biên phòng Đa Lộc chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp huyện, Văn phòng HĐND, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp huyện, 6 xã ven biển tổ chức thực hiện hiệu quả. Định kỳ 6 tháng, 1 năm các ngành, đơn vị tham mưu cho UBND huyện sơ kết, tổng kết và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện đề án về Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) theo quy định.

Theo đó, Đồn Biên phòng Đa Lộc đã phối hợp với Phòng Tư pháp tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc ban hành Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 18-6-2018 về việc kiện toàn câu lạc bộ pháp luật, hướng nghiệp cho Nhân dân 6 xã khu vực biên giới biển huyện Hậu Lộc, nhằm tích cực phục vụ tốt nhu cầu tư vấn, trợ giúp về pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn. Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 28-1-2021 về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Hậu Lộc, nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn, chỉ đạo công tác tuyên truyền, PBGDPL chuyên sâu. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật huyện được rà soát, củng cố và công nhận kịp thời, cơ bản bảo đảm về phẩm chất, tiêu chuẩn, chuyên môn nghiệp vụ theo quy định. 100% các xã ven biển đều có tủ sách pháp luật. Đến năm 2022, tủ sách pháp luật được chuyển về các thôn quản lý đảm bảo các đầu sách, báo phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân, qua đó giúp cho việc nhận thức về pháp luật của cán bộ và Nhân dân được nâng lên.

Bên cạnh đó, để triển khai thực hiện hiệu quả đề án, UBND huyện giao Đồn Biên phòng Đa Lộc, Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các ban, ngành trong huyện, UBND 6 xã ven biển tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương pháp như: Tổ chức các hội nghị tập trung cấp xã, thông qua các hội nghị cấp thôn, các buổi nói chuyện trong các dòng họ tự quản... Đồn Biên phòng Đa Lộc còn phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Cảng cá Hòa Lộc tổ chức tuyên truyền, cấp phát tờ rơi phổ biến các quy định về hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới, cảng biển.

Thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam, Phòng Tư pháp và Đồn Biên phòng Đa Lộc đã phối hợp với UBND 6 xã tổ chức tuyên truyền trên loa truyền thanh các văn bản pháp luật. Kết quả, tuyên truyền được 1.185 lượt/6 xã, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 6 xã được 8.500 lần. Phát huy hiệu quả của câu lạc bộ tư vấn pháp luật, hướng nghiệp và tủ sách pháp luật, Đồn Biên phòng Đa Lộc và Phòng Tư pháp đã tư vấn, hướng dẫn, giáo dục pháp luật cho 3.150 lượt người. Phát huy hiệu quả hoạt động của các “Tổ tự quản về an ninh trật tự” và “Tổ tàu, thuyền an toàn”, 5 năm qua quần chúng Nhân dân đã tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, báo cho các cơ quan Công an huyện, Đồn Biên phòng Đa Lộc 1.362 tin, khởi tố 20 vụ, thu giữ nhiều tang vật, nộp ngân sách Nhà nước gần 200 triệu đồng.

Qua công tác tuyên tuyền PBGDPL đã tạo được sự chuyển biến tích cực cho cán bộ và Nhân dân trong việc chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương. Thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có chiều sâu các nội dung công tác tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân, huyện Hậu Lộc tập trung lựa chọn nội dung phù hợp, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn ở địa phương. Qua tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”, để đảm bảo tính chất hiệu lực, hiệu quả của công tác này, huyện cũng đề nghị với cấp có thẩm quyền tiếp tục có kế hoạch triển khai đề án trong giai đoạn tiếp theo.

Bài và ảnh: Ngọc Anh