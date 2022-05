Đoàn công tác của Bộ Công an kiểm tra, giám sát việc thi hành luật tại Công an tỉnh Thanh Hoá

Ngày 5 và 6-5, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế làm trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát việc thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự tại Công an tỉnh Thanh Hoá.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT và lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an. Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn.

Trước khi làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh, đoàn công tác đã đi kiểm tra, giám sát tại một số Công an xã, phường thuộc thành phố Thanh Hoá và Công an huyện Như Thanh.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh, sau khi nghe Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Công an, Trưởng đoàn công tác quán triệt mục đích, yêu cầu của công tác giám sát, khảo sát việc thi hành Bộ Luật Tố tụng hình sự sửa đổi, đồng chí Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã báo cáo kết quả công tác triển khai, tổ chức thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự, nêu rõ: Từ ngày 1-12-2021 đến nay được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp từ Cơ quan CSĐT 2 cấp tỉnh Thanh Hoá nên công tác tiếp nhận, xác minh tố giác tin báo về tội phạm theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2021 ở các đơn vị Công an trong tỉnh đều thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác phân loại xác minh sơ bộ bảo đảm kịp thời, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đã chuyển biến rõ nét; giảm tải áp lực khối lượng tin đầu vào cho Cơ quan CSĐT cấp huyện…

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá và đại diện một số đơn vị thuộc Công an tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác một số khó khăn, vướng mắc khi thực thi Luật Tố tụng hình sự sửa đổi như trình độ, năng lực, kinh nghiệm của Công an cấp xã trong tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm còn hạn chế; cơ sở vật chất của Công an cấp xã không đủ điều kiện để bảo quản vật chứng…

Phát biểu ý kiến kết luận tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục pháp chế Bộ Công an đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Công an tỉnh Thanh Hóa đã đạt được và yêu cầu trong thời gian tới Công an tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo tăng cường công tác thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật tố tụng hình sự.

Đoàn công tác cũng tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, đề xuất của Công an Thanh Hóa để báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xem xét, hướng dẫn cụ thể để việc thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố tụng hình sự thực thi tại cơ sở có hiệu quả cao hơn.

Thái Thanh