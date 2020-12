Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ vùng miền núi

Những năm qua, ngoài đẩy mạnh phong trào xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho hội viên (HV) phụ nữ vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tư vấn pháp luật cho các thành viên Câu lạc bộ “Phòng chống mua, bán người tại cộng đồng xã Bát Mọt” (Thường Xuân).

Xác định việc tuyên truyền, PBGDPL cho HV, phụ nữ là việc làm quan trọng mang tính lâu dài, hằng năm các cấp hội LHPN huyện Bá Thước đã chủ động phối hợp với các phòng xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung tuyên truyền cụ thể đến đông đảo cán bộ về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua sinh hoạt chi hội, tổ hội, giao lưu văn hóa, văn nghệ, hội thi, tọa đàm... Từ đầu năm 2020 đến nay, Hội LHPN huyện Bá Thước đã tổ chức được 31 buổi tuyên truyền, PBGDPL đến cán bộ, HV. Nội dung tập trung ở các lĩnh vực Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, hôn nhân cận huyết thống, tảo hôn... cho trên 2.000 HV phụ nữ. Hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã, tuyên truyền miệng, qua băng zôn, tọa đàm, hội thi. Bên cạnh đó, hội đã phối hợp với Tổ chức Norad tổ chức 4 hội thi tìm hiểu về “Luật Trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em”. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và chấp hành tốt pháp luật của cán bộ, HV phụ nữ và đồng bào các dân tộc trong huyện.

Bà Bùi Thị Mai Hoan, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chính sách pháp luật, Hội LHPN tỉnh cho biết: Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, HV phụ nữ vùng dân tộc thiểu số (DTTS), thời gian qua, các cấp hội đã phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành đến cán bộ, HV phụ nữ trong tỉnh nói chung, cán bộ, HV phụ nữ khu vực miền núi nói riêng. Phương pháp tuyên truyền được đổi mới, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, đã tác động tích cực đến nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, HV phụ nữ. Từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp hội ở các huyện miền núi đã tổ chức được 185 hội nghị tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, hôn nhân cận huyết thống, tảo hôn, 206 buổi truyền thông, 15 lớp tập huấn kiến thức pháp luật mới, kiến thức xây dựng mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu... cho gần 127.000 lượt HV, phụ nữ. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức 3 phiên chợ truyền thông về kiến thức phòng, chống tệ nạn xã hội và tội phạm mua bán người, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; ra mắt 2 câu lạc bộ “Phòng, chống mua bán người tại cộng đồng” ở các xã Na Mèo, Mường Mìn (Quan Sơn); 2 lớp tập huấn, 2 sự kiện truyền thông về “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tội phạm mua bán người” ở các xã biên giới; phối hợp với Công an tỉnh, Ban Dân tộc tổ chức 1 lớp tập huấn, 2 cuộc truyền thông về “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xâm hại trẻ em” ở huyện Như Xuân; 8 lớp tập huấn kiến thức về một số văn bản luật ở các huyện Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Thạch Thành, Mường Lát. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình, câu lạc bộ pháp luật, như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phòng, chống tệ nạn xã hội”; “Gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ với pháp luật”; “Trợ giúp pháp lý”; “Giáo dục pháp luật”; “Gia đình trẻ”, “Tổ tự quản tại khu dân cư, chi hội kiểu mẫu”...

Qua đó, nâng cao kiến thức về pháp luật cho cán bộ, HV phụ nữ vùng đồng bào DTTS, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực miền núi.

Bài và ảnh: Khắc Công