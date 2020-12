Đã xử lý hoạt động khai thác đất trái phép tại xã Cầu Lộc

Qua công tác trinh sát và tiếp nhận thông tin của quần chúng Nhân dân, Công an huyện Hậu Lộc liên tiếp bắt quả tang 2 vụ khai thác đất trái phép tại xã Cầu Lộc (Hậu Lộc).

Hiện trường vụ việc.

Cụ thể, vụ thứ nhất vào ngày 6-11-2020, phát hiện và bắt quả tang Vũ Văn Kỳ, thường trú tại thôn Thiều Xá 2, xã Cầu Lộc, đang có hành vi khai thác đất trái phép tại khu vực núi Thiều; tang vật và phương tiện tạm giữ gồm 1 máy múc, 1 ô tô cùng hơn 3m3 đất trên xe. Vụ thứ hai vào ngày 13-11-2020, phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Trọng Sông và Phạm Văn Tỉnh đều thường trú tại thôn Cầu Thôn, xã Cầu Lộc, đang có hành vi khai thác đất trái phép tại khu vực núi Đồng Ngo - Eo Miễu; tang vật và phương tiện tạm giữ gồm 1 máy múc, 1 ô tô cùng 3m3 đất trên xe. Làm việc với công an, cả 3 đối tượng trên không xuất trình được giấy phép khai thác và đã khai nhận hành vi khai thác, bán đất trái phép của mình.

Theo thông tin từ tổ trinh sát Công an huyện Hậu Lộc cho biết, hoạt động khai thác đất của các đối tượng này rất tinh vi, các đối tượng dùng xe ô tô tải cỡ nhỏ, xe công nông tự chế để vận chuyển đất trái phép, ngang nhiên múc đất rồi chở đem bán cả ngày lẫn đêm. Việc làm trên được chia theo ca, các khung giờ khai thác thường là đầu sáng, buổi trưa, cuối giờ chiều, thậm chí khai thác vào ban đêm và có bến bãi trung chuyển đất. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng còn lắp camera theo dõi từ xa, thuê người canh gác báo về khi có sự kiểm tra, tuần tra... Thậm chí, các đối tượng còn mua đất đen ở Hà Trung về, sau khi xúc gần đầy xe, các đối tượng múc đất đen đổ lên trên hòng qua mắt các lực lượng chức năng.

Việc khai thác này đã diễn ra trong thời gian dài, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản của Nhà nước; ô tô, công nông đi lại liên tục gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận.

Thời gian qua, UBND huyện Hậu Lộc đã có nhiều văn bản chỉ đạo xã Cầu Lộc giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác đất trái phép tại địa phương. Theo đó, đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức chính trị, xã hội xã Cầu Lộc đã tích cực vào cuộc, có nhiều biện pháp xử lý ngăn chặn. Tuy nhiên, việc khai thác đất trái phép trên địa bàn xã vẫn diễn ra, gây bức xúc trong Nhân dân.

Trước hoạt động khai thác đất trái phép tại xã Cầu Lộc tái diễn trong nhiều năm qua, ngày 1-10-2020 lãnh đạo UBND huyện Hậu Lộc đã có buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Cầu Lộc để bàn và thống nhất các biện pháp giải quyết xử lý dứt điểm tình trạng trên. Lãnh đạo UBND huyện Hậu Lộc đã giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND xã Cầu Lộc, các ngành chức năng, đơn vị liên quan cùng phối hợp thực hiện. Sau khi có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo huyện, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an huyện Hậu Lộc đã phát hiện bắt quả tang các đối tượng, thu giữ tang vật và phương tiện nói trên, do đó tình trạng khai thác đất trái phép tại xã Cầu Lộc đến nay đã cơ bản được chấm dứt. Hiện Công an huyện Hậu Lộc đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa thu mẫu đất để giám định, đồng thời hoàn thiện hồ sơ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nhằm kịp thời động viên các lực lượng tham gia xử lý khai thác đất trái phép tại xã Cầu Lộc, ngày 30-11-2020, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đã có quyết định khen thưởng đối với tập thể công an huyện và các cá nhân liên quan.

Tin và ảnh: Nguyễn Ngọc