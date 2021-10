Công an TP Thanh Hóa xử lý nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Tiếp tục chiến dịch “Giải độc thông tin”, trong tháng 9-2021 Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 4 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên facebook, từng bước trả lại sự “trong sạch” trên không gian mạng.

Đối tượng Đ.V.H tại cơ quan công an.

Mới đây, Công an TP Thanh Hóa đã tiến hành làm việc với chủ tài khoản “Đỗ Hải” (do ông Đ.V.H, SN 1979 ở phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hoá làm chủ) về hành vi đăng tải thông tin bôi nhọ về công tác làm căn cước công dân gắn chip điện tử tại phường Thiệu Khánh. Trong quá trình làm việc, Đ.V.H đã thừa nhận hành vi của mình, chủ động gỡ bỏ thông tin trên mạng, xin lỗi công khai đối với lực lượng công an và cam kết không tái phạm.

Công an TP Thanh Hóa cũng đã làm việc với bà T.T.H (SN 1983 ở phường Ngọc Trạo) và ông L.V.K (SN 1985 ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) về hành vi đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Các nội dung trên đã phản ánh thông tin sai lệch về công tác tiêm chủng vaccine phòng dịch COVID-19, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh - trật tự, gây hoang mang, lo lắng, bất bình trong xã hội, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Hiện Công an TP Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ xử lý theo các quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đã xử lý tài khoản facebook “Màn thầu” (Trương Mỹ Hoa)” tại địa chỉ: https://www.facebook.com/tieuthu.tieuthu; chủ tài khoản facebook là bà T.M.H đăng tải nội dung: “Nghe giang hồ đồn đại giãn cách thêm 7 ngày để tránh luôn trung thu à mn. Cũng may sắp mưa đất mềm dễ cạp”. Nội dung đăng tải là thông tin sai sự thật. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà T.M.H.

Chiến dịch “Giải độc thông tin” của Công an TP Thanh Hóa đã tiếp tục mở rộng “vùng xanh” trên không gian mạng, ngăn chặn nhiều luồng thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc; quản lý chặt chẽ các hội, nhóm, kênh fanpage có đông thành viên là người dân TP Thanh Hóa, không để tình trạng thông tin sai sự thật, giật gân, câu like, câu view gây hoang mang trong Nhân dân. Công an thành phố tiếp tục sử dụng hiệu quả fanpage Công an TP Thanh Hóa để lan tỏa các thông tin chính thống, định hướng tư tưởng dư luận, qua đó đã thu hút gần 90.000 lượt thích trang, 95.000 lượt người đăng ký theo dõi, đạt trên 5 triệu lượt tiếp cận và gần 8 triệu lượt tương tác với fanpage.

Tất Thành