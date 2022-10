Công an TP Thanh Hóa xử lý hơn 700 trường hợp xe ô tô dừng, đỗ sai quy định qua hình ảnh

Trước đây, trên các tuyến phố ở những phường trung tâm của TP Thanh Hóa, như Phan Chu Trinh, Hà Văn Mao, Hạc Thành, Lê Hồng Phong, Hàng Than... tình trạng xe ô tô dừng, đỗ tràn lan trên vỉa hè, lòng đường xảy ra khá phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông.

Công an TP.Thanh Hoá dán giấy thông báo vi phạm lên xe ô tô dừng, đỗ không đúng nơi quy định.

Với quyết tâm chấn chỉnh tình trạng này, từ ngày 1-1-2021 đến nay, Công an TP.Thanh Hóa đã ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô dừng, đỗ vi phạm TTATGT trên địa bàn qua hình ảnh.

Theo đó, khi phát hiện xe ô tô dừng, đỗ sai quy định, trường hợp lái xe có mặt tại hiện trường, tổ tuần tra, kiểm soát sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính. Trường hợp lái xe không có mặt, ngoài thông báo bằng loa cho người vi phạm đến để xử lý, tổ tuần tra, kiểm soát sử dụng thiết bị kỹ thuật ghi lại hình ảnh vi phạm hành chính của phương tiện và tiến hành lập biên bản theo mẫu đã ban hành.

Đồng thời, dán thông báo vi phạm về trật tự an toàn giao thông lên kính xe để người vi phạm biết và chấp hành. Trong thời gian 3 ngày kể từ ngày dán thông báo, nếu người vi phạm không đến làm việc, Công an TP Thanh Hóa sẽ gửi yêu cầu tra cứu đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh về thông tin của chủ phương tiện vi phạm, sau đó gửi thông báo vi phạm về địa chỉ chủ phương tiện.

Sau gần 2 năm thực hiện việc xử lý xe ô tô dừng, đỗ sai quy định qua hình ảnh, Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện, ghi hình và xử lý vi phạm hơn 700 trường hợp xe ô tô dừng, đỗ sai quy định, với số tiền xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước trên 700 triệu đồng. Nhờ những biện pháp xử lý nghiêm khắc, tình trạng vi phạm đã giảm nhiều so với trước đây, người dân đã có ý thức hơn trong việc dừng đỗ xe.

Thời gian tới, Công an TP Thanh Hóa sẽ tiếp tục duy trì biện pháp kiểm tra, phạt nguội bằng hình ảnh, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Quốc Hương