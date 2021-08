(Baothanhhoa.vn) - Công an thị xã Nghi Sơn đã tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh - trật tự và phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

{title} Công an thị xã Nghi Sơn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Công an thị xã Nghi Sơn đã tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh - trật tự và phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Ngoài ra, Công an thị xã đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, nắm người, nắm hộ, quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu trên địa bàn, rà soát các trường hợp đi từ vùng dịch trở về địa phương và hướng dẫn thực hiện cách ly theo đúng quy định. Phối hợp bảo đảm an ninh - trật tự các khu cách ly tập trung; quản lý, kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành cách quy định phòng, chống dịch tại các khu cách ly; giám sát, quản lý chặt số người sau khi hoàn thành cách ly tập trung về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú theo quy định. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh. Tính từ đầu tháng 7-2021 đến nay Công an thị xã Nghi Sơn đã xử lý gần 200 trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch, tham mưu cơ quan chức năng phạt tiền hơn 400 triệu đồng. Trong đó, các hành vi vi phạm chủ yếu là không đeo khẩu trang nơi công cộng; không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. Quốc Hương

