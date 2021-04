Chủ động đấu tranh với tội phạm kinh tế

Theo đánh giá của Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh, những năm gần đây, tình hình tội phạm vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp, xảy ra trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, với tính chất, mức độ nghiêm trọng, liên quan đến nhiều địa phương, nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực kinh tế trọng điểm và một số cơ quan hành chính sự nghiệp.

Lực lượng công an thi lệnh bắt nguyên giám đốc và cán bộ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Ngọc Lặc về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các loại tội phạm đã, đang có xu hướng tăng mạnh ở các lĩnh vực như quản lý sử dụng đất đai, đầu tư công, bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, tài chính ngân hàng, bảo hiểm y tế... Quy mô các vụ án tham nhũng bị phát hiện được dư luận rất quan tâm thể hiện ở số đối tượng liên quan, lượng tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát, nhiều vụ án tham nhũng gây thiệt hại cho Nhà nước nhiều tỷ đồng.

Trước thực trạng đó, lực lượng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá đúng diễn biến, tình hình của tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại; đề ra các chủ trương, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả; tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như triển khai, thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh; đầu tư xây dựng cơ bản; quy hoạch đô thị; xây dựng nông thôn mới; xây dựng các khu, cụm công nghiệp; xây dựng hệ thống nông nghiệp, thủy lợi; quản lý, sử dụng đất đai; tài chính, tín dụng ngân hàng; chính sách xã hội; buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, trốn thuế, gian lận thương mại... Đồng thời, chủ động tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành công an, công thương, quản lý thị trường trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại; xây dựng quy chế phối hợp giữa công an và bảo hiểm xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát kinh tế đã chủ động phối hợp với các chi nhánh ngân hàng và các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động. Đồng thời, tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời đơn thư tố giác, tin báo tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại. Ngoài ra, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lập phương án đấu tranh, không để hình thành các đường dây, tổ chức tội phạm kinh tế phức tạp.

Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, đã góp phần ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc phức tạp, gây bức xúc dư luận. Trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, lực lượng cảnh sát kinh tế đã phát hiện, bắt giữ trên 400 vụ liên quan gần 500 trường hợp vi phạm, phạm tội về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu; khởi tố 50 vụ, 85 bị can về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, thu giữ nhiều tang vật, tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng. Điển hình ngày 21-1-2021, Công an huyện Thiệu Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trịnh Văn Thắng, sinh năm 1991, ở xã Vĩnh Hòa (Vĩnh Lộc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự. Ngày 3-2-2021, Công an huyện Yên Định ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Đặng Thùy Dung, sinh năm 1984, ở xã Định Long (Yên Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự; tang vật thu giữ gần 34 triệu đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật...

Trung tá Lương Ngọc Hải, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh cho biết: Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, thời gian tới lực lượng cảnh sát kinh tế sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, từ đó kịp thời phát hiện, chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp đấu tranh với các hành vi làm trái pháp luật về kinh tế theo từng lĩnh vực. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng làm tốt công tác phòng ngừa, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho các cơ sở kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm. Trong đó, tập trung tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm để quần chúng Nhân dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác và hỗ trợ các lực lượng chức năng xử lý.

