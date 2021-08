Cảnh giác trước các thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật về dịch COVID-19

Kể từ khi tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại và diễn biến hết sức phức tạp, tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch có dấu hiệu gia tăng. Những thông tin tiêu cực này đã gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến tình hình ANTT và gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Công an Thành phố Thanh Hóa lập biên bản vi phạm về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid -19 của Nguyễn Văn Luân.

Qua công tác nắm tình hình và điều tra xử lý của Công an tỉnh Thanh Hóa, chỉ tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, các đơn vị Công an trong tỉnh đã phát hiện, xử lý trên 37 trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận những bài viết, hình ảnh có nội dung thiếu kiểm chứng, sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19.

Đặc biệt, từ sau ngày 24-8-2021, khi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng tại xã Tế Nông, huyện Nông Cống, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật về tình hình dịch đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội, làm hoang mang dư luận và gây áp lực không nhỏ cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Điển hình như, ngay trong đêm ngày 24-8, một số hội nhóm kín trên facebook, zalo đã lan truyền mạnh mẽ thông tin như trên trang facebook nickneme Phương Xô có đăng tải thông tin “E xác nhận lại với mọi người thông tin 24 ca dương tính lần 1 rồi mn nhé”; hay trên trang facebook “Đại gia chân đất” đăng tải thông tin “Thôn Thống Nhất, xã Minh Khôi hiện nay đã có 1 ca F0 và 1 ca F1. Thôn Thống Nhất, xã Minh Khôi đã toang rồi”…

Ngay sau khi những thông tin này xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt người tham gia chia sẻ, bình luận gây hoang mang trong quần chúng Nhân dân, nhất là những người dân sống trên địa bàn huyện Nông Cống. Nhanh chóng vào cuộc để điều tra, xác minh, Công an huyện Nông Cống đã xác định chủ nhân của 2 tài khoản facebook Phương Xô và “Đại gia chân đất” là Đỗ Thị Phương Anh, sinh năm 1999, trú tại Thôn Văn Đôi, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống và Đỗ Quang Hiếu, sinh năm 1994 ở xã Minh Khôi, huyện Nông Cống. Vào thời điểm đăng tải (ngày 24 và 25-8), những thông tin trên là không đúng sự thật.

Những thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật như thế này đang gây hoang mang, lo lắng cho nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng, chống dịch của các cấp chính quyền, các lực lượng chức năng.

Tiến hành gọi hỏi và làm việc với Đỗ Thị Phương Anh và Đỗ Quang Hiếu, cả 2 đều thừa nhận chỉ nghe nhiều người đồn thổi về thông tin về các ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện nên đã đăng tải lên facebook cá nhân của mình để cảnh báo cho mọi người mà không biết rằng thông tin này là thông tin không đúng sự thật, không được kiểm chứng bởi cơ quan Y tế. Sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền giải thích, cả 2 đều đã nhận thức được mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm của mình, cam kết không đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung tương tự. Hiện cả 2 đều bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cơ quan, tổ chức; danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân, mức xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngoài 2 trường hợp nói trên, liên tiếp trong 2 ngày 25 và 26-8-2021, Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid -19 trên mạng xã hội gồm: Nguyễn Văn Luân, sinh năm 1988 ở phường Quảng Thành và Nguyễn Thùy Linh, sinh năm 1990, ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

Có thể thấy rằng những thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 trên không gian mạng là hết sức nguy hiểm, một mặt nó làm người dân hoang mang, lo lắng trước tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều người đã tụ tập tại các quán tạp hóa, chợ, siêu thị để tranh giành mua lương thực, thực phẩm tích trữ vì sợ tình hình dịch bệnh phức tạp sẽ khiến nhiều mặt hàng khan hiếm, đẩy giá lên cao hơn so với bình thường. Mặt khác, những thông tin đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng, chống dịch của các cấp chính quyền và các lực lượng chức năng khi vừa phải căng mình thần tốc truy vết, đánh giá nguy cơ và siết chặt kiểm soát, vừa phải ứng phó với những hậu quả do tin giả gây ra. Do đó những trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh thất thiệt lên không gian mạng cần phải bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Trước tình hình tin giả, tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật ngày càng nhiều trên không gian mạng, người dân, người dùng mạng xã hội cũng cần nêu cao tinh tình cảnh giác, không vội tin theo những thông tin vô căn cứ, hoặc đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin đó trên mạng xã hội, đó cũng là cách hữu hiệu để cùng các lực lượng chức năng vững tâm chống dịch, bảo vệ cuộc sống bình yên cho cộng đồng. Khi cần biết những thông tin về tình hình dịch bệnh, hãy tìm đến những thông tin chính thống được các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên đăng tải, cập nhật.