Bảo đảm tốt an ninh, trật tự 5 ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5

Hôm nay (3-5) là ngày cuối của kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5. Nhờ chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp, phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) nên trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản được bảo đảm ổn định, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ” và vụ việc phức tạp về ANTT.

Lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết, hướng dẫn bảo đảm trật tự ATGT.

Có được kết quả trên, ngay từ rất sớm Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố tập trung lực lượng, triển khai thực hiện toàn diện các biện pháp công tác bảo đảm ANTT trên tuyến, địa bàn, lĩnh vực được giao. Đồng thời, tăng cường lực lượng xuống cơ sở, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, phối hợp với lực lượng Công an xã, phường, thị trấn làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của Nhân dân, đấu tranh phòng chống có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ và các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an huyện Hoằng Hóa tuyên truyền, cảnh báo tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, các đơn vị Công an trong tỉnh đã phân công lãnh đạo, chỉ huy và bố trí quân số trực, ứng trực sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý các vụ việc phức tạp về ANTT, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội diễn ra trên địa bàn, phục vụ Nhân dân đi lại, vui chơi an toàn…

Riêng các lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự; Cảnh sát cơ động đã không nghỉ lễ mà bố trí trực 100% quân số trực tiếp tăng cường xuống cơ sở bám tuyến, bám địa bàn, vừa triển khai các phương án phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, vừa tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng tại các khu vực diễn ra lễ hội du lịch biển, hoạt động vui chơi giải trí, tập trung đông người và các đầu mối giao thông trọng điểm nhằm kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông, đua xe trái phép.

Trên một số tuyến giao thông trọng điểm như QL1A, QL45, 47, Đại lộ Nam sông Mã và các khu du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến (Hoằng Hóa), Hải Hòa (Nghi Sơn)… lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự đã phối hợp với Công an các huyện và lực lượng tại chỗ thành lập các chốt, tổ tuần tra, kiểm soát, vừa hướng dẫn, phân luồng, phân tuyến, điều tiết chống ùn tắc giao thông, vừa kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, trật tự công cộng, nhất là các hành vi chở vượt quá tải trọng, quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chống người thi hành công vụ, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác…

Do chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT và giữ gìn trật tự ATGT, trật tự công cộng, nên trong dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30-4, 1-5, tình hình ANTT, trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm; trật tự ATGT, trật tự công cộng được bảo đảm, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép. Tội phạm và tai nạn giao thông, tai nạn cháy, nổ được kiềm chế.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm TT ATGT.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự; 6 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết, 6 người bị thương. Trong đó, lực lượng Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”; điều tra làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản, tạm giữ 2 đối tượng; bắt giữ, tiếp nhận điều tra 4 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma túy; 1 vụ khai thác khoáng sản trái phép. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1.434 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền trên 4 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe, kiểm định đối với 198 trường hợp, tạm giữ 417 phương tiện vi phạm, trong đó, xử phạt 290 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 1,1 tỉ đồng…

Kết quả trên đã góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh, phục vụ Nhân dân đi lại, vui chơi an toàn.

Đình Hợp