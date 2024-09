Hơn một nửa dân số thế giới, tương đương khoảng 4,4 tỷ người không được tiếp cận với nước uống an toàn, cao gấp đôi so với ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra vào năm 2022.

Một nửa thế giới không được tiếp cận với nước uống an toàn

Theo Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich), thống kê trên chỉ xem xét khả năng tiếp cận nước sạch ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, đồng nghĩa với việc con số này trên thực tế có thể sẽ cao hơn nhiều nếu tính đến khả năng tiếp cận kém ở các quốc gia có thu nhập cao hơn.

Theo TTXVN