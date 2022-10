Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (19-10), ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Từ tối và đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét, vùng núi có nơi 13 độ C.

{title} Từ tối nay, Bắc Bộ và Thanh Hoá chuyển rét Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (19-10), ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Từ tối và đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét, vùng núi có nơi 13 độ C. Đường đi của bão số 6. (Ảnh: TT Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia) Hồi 7 giờ ngày 19-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h. Dự báo trong 24-48 giờ tới bão số 6 có xu thế giảm cường độ. Đến 4h ngày 20-10, cơn bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, với tốc độ 10-15km/h, ở vị trí cách Quảng Bình – Thừa Thiên Huế khoảng 120km về phía Đông; mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 tại vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông; khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Đến 4h ngày 21-10, cơn bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 10-15 km/h; ở vị trí trên đất liền Thanh Hoá – Quảng Bình. Cấp độ rủi to, thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Tây hu vực Bắc Biển Đông; khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 6 và nhiễu động trong đới gió đông, từ trưa chiều 19 đến ngày 20-10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Từ chiều tối và đêm 19/10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ C; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 16-18 độ C. N.M

N.M

Từ khóa: Thanh hóaBắc bộVùng biểnKhông khí lạnhSức gió mạnh nhấtKhí tượng thủy vănKhông khí lạnh tăng cườngTrung tâm dự báo khí tượng thủy vănkhu vực Bắc biển Đông