Từ chiều 31-7: Thanh Hóa có mưa dông trên diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-24 độ Vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên chiều tối và đêm 30-7, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40 mm/24 giờ, có nơi trên 60 mm/24 giờ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh: ND

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Từ chiều tối 31-7 đến ngày 2-8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xảy ra đợt mưa dông diện rộng.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày và đêm 30-7: có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

BĐT